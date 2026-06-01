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Minecraft è stato classificato per Nintendo Switch 2

A pochi giorni dall'inizio del Summer Game Fest è comparsa la classificazione ESRB della versione Nintendo Switch 2 di Minecraft: un annuncio è imminente?

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   01/06/2026
Alcuni dei personaggi di Minecraft
Minecraft
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Minecraft è stato classificato per Nintendo Switch 2: lo conferma il sito ufficiale della ESRB, l'ente nordamericano che si occupa di applicare un rating ai videogiochi, e ciò potrebbe tradursi in un annuncio imminente.

Sappiamo infatti che il calendario dei prossimi giorni è fitto di eventi che potrebbero prestarsi a fare da palcoscenico a questa notizia, dal Summer Game Fest all'Xbox Games Showcase, dunque dovremo attendere ancora poco per sapere la verità.

Ad ogni modo, la documentazione pubblicata dalla ESRB lascia poco spazio alle interpretazioni e solitamente le classificazioni non sbagliano, dunque immaginiamo che a questo punto sia soltanto una questione di tempo prima dell'ufficializzazione.

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Bisogna inoltre considerare che il blockbuster sviluppato da Mojang è disponibile su tutte le piattaforme e Nintendo Switch 2 è fondamentalmente l'unico sistema che ancora manca all'appello, dunque l'annuncio di questa versione veniva dato per scontato.

Uno dei più grandi successi di sempre

Con oltre 350 milioni di copie vendute, Minecraft si pone al momento come il secondo videogioco più venduto di sempre, dietro solo a Tetris, e nei giorni scorsi è stato svelato il titolo ufficiale del secondo film con Jack Black e Jason Momoa.

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L'arrivo del gioco anche su Nintendo Switch 2 rientrerebbe dunque nell'ottica di una strategia che Mojang e Microsoft perseguono ormai da tempo, e che punta a massimizzare la base d'utenza di un'esperienza che non sembra destinata a farsi da parte a breve.

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