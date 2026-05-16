0

La Guardia Costiera giapponese ha lanciato una mappa di Minecraft basata sui fondali reali del Paese

Un'istituzione pubblica poco associata al mondo videoludico ha scelto un modo insolito per condividere i propri dati scientifici.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   16/05/2026
Un ghast felice di Minecraft
Minecraft
Minecraft
Articoli News Video Immagini

Il 12 maggio, in occasione della Giornata ufficiale della Guardia Costiera giapponese, l'ente ha rilasciato gratuitamente una mappa di Minecraft basata sui dati reali rilevati durante le sue periodiche campagne di misurazione dei fondali. La mappa è scaricabile sia nella versione Java che Bedrock dal sito del Dipartimento idrografico e oceanografico della Guardia Costiera.

Una mappa interessante

Il mondo di gioco colloca il giocatore in un'area vicina a Tokyo, davanti alla baia della capitale. La mappa non riproduce il Giappone in scala 1:1, ma offre comunque un'esperienza geograficamente significativa. Spostandosi verso sud, si incontrano le isole della catena delle Sette Isole Izu e la dorsale di Iwo Jima, tra cui Hachijo-jima e Nishinoshima. Molte di queste sono vulcani attivi, e la loro disposizione in fila aiuta a visualizzare concretamente la struttura tettonica del territorio giapponese.

Una screenshot della mappa
Una screenshot della mappa

Proseguendo verso sud si raggiunge la Fossa delle Marianne, la più profonda del pianeta, con il punto più basso, il Challenger Deep, a circa 10.984 metri di profondità. Dato meno noto: fu proprio la Guardia Costiera giapponese a misurarne per prima la profondità. Nella versione in scala di Minecraft l'oceano appare quieto, ma nella realtà ciò che si trova a quelle profondità è buio assoluto, ben oltre la portata della luce solare.

Minecraft ha assunto una persona che "sussurra alle mucche" e veri "doppiatori di animali" Minecraft ha assunto una persona che sussurra alle mucche e veri doppiatori di animali

Il sito ufficiale mette a disposizione anche uno strumento per ricavare le coordinate dei blocchi, utile per teletrasportarsi istantaneamente in aree specifiche dell'oceano. Una comodità non trascurabile, visto che l'assenza di alberi rende la mappa poco adatta alla modalità sopravvivenza. Non è la prima volta che le autorità giapponesi ricorrono a Minecraft per scopi educativi: nel 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva già ricreato il Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, il più grande impianto sotterraneo di controllo delle inondazioni al mondo.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
La Guardia Costiera giapponese ha lanciato una mappa di Minecraft basata sui fondali reali del Paese