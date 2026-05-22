Un giocatore di Minecraft ritiene di aver trovato il seed perfetto

A quasi quindici anni dalla sua pubblicazione, la comunità di Minecraft continua a mappare e catalogare le infinite possibilità offerte dal sistema di generazione procedurale del gioco. Una delle attività più seguite in questo ambito è il cosiddetto " seedfinding ", ovvero la ricerca di stringhe di generazione dei mondi di gioco capaci di generarne con caratteristiche uniche. Tra i 18 trilioni di combinazioni possibili, il traguardo più ambito è da sempre la scoperta del "seed perfetto" : un mondo in cui la totalità dei biomi (le diverse tipologie di ambienti presenti nel gioco) risulti il più vicino possibile al punto di partenza del giocatore. Bene, è stato trovato.

La perfezione

Recentemente, l'utente di Reddit noto come ShoowMe7777777 ha annunciato di aver infranto il record precedente (fissato a 1.100 blocchi di distanza), individuando un mondo in cui tutti i biomi sono racchiusi in un raggio di 1.000 blocchi dalle coordinate 0,0. Secondo quanto dichiarato dall'utente, l'impresa ha richiesto tre mesi di tentativi e l'analisi di circa 12,4 trilioni di codici. Il seed in questione è 8500081009970950196.

Le peculiarità di questo mondo non si limitano agli ambienti di superficie. La generazione ha raggruppato in questo spazio ristretto anche tutte le strutture del gioco. Inoltre, la medesima compattezza si riflette anche nella dimensione parallela del Nether: tutti e cinque i biomi infernali, unitamente a una fortezza e a un bastione, si trovano entro un raggio di soli 250 blocchi dalle coordinate centrali.

L'utente ha specificato che la mappa è stata esplorata utilizzando la versione Java 1.21.5 del gioco. Sebbene il codice sia utilizzabile anche sulla versione Bedrock, i giocatori di quest'ultima edizione troveranno la medesima disposizione dei biomi, ma una differente distribuzione degli edifici.

La scoperta ha rapidamente guadagnato popolarità all'interno delle community online, ricevendo ampi consensi sul subreddit dedicato ai cercatori di seed, dove è stata ribattezzata "treasure seed". Anche su Twitter la notizia ha ottenuto una notevole risonanza, superando le centomila interazioni in pochi giorni. I giocatori interessati ad analizzare la conformazione del terreno possono utilizzare strumenti esterni come mcseedmap o generare direttamente il mondo all'interno di Minecraft.