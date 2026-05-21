Chiusura definitiva per il team di Gang of Dragon: anche Google lo dà per fallito

Nagoshi Studios , la software house fondata da Toshihiro Nagoshi, celebre per aver creato la serie Yakuza, pare aver chiuso definitivamente i battenti. La conferma indiretta è arrivata dalla scheda aziendale di Google relativa alla sede situata nel quartiere Ebisu di Tokyo, che attualmente riporta l'avviso di attività "Chiusa definitivamente". Le speranze che per un ribaltamento della situazione non sono molte, purtroppo.

La fine?

Le ragioni dietro l'interruzione delle operazioni sono di natura economica e riguardano il rapporto con il principale finanziatore dello studio, NetEase. Il colosso cinese ha infatti deciso di interrompere del tutto i fondi dopo aver valutato lo stato dei lavori di Gang of Dragon, il progetto di debutto della software house. Secondo le stime, per completare lo sviluppo del gioco sarebbero stati necessari ulteriori 7 miliardi di yen (circa 44 milioni di dollari), una cifra che ha spinto NetEase a ritirarsi.

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In seguito a questa decisione, lo studio non è riuscito a trovare in tempi utili un nuovo editore o ulteriori investitori disposti a subentrare per coprire il budget richiesto.

La chiusura dell'azienda è stata accompagnata da una rapida e totale rimozione della sua presenza sul web. Il sito ufficiale non è più raggiungibile e il canale YouTube della compagnia è stato eliminato, portando con sé tutti i trailer e i contenuti multimediali finora condivisi con il pubblico.

Attualmente, la fine delle attività si è consumata nel silenzio stampa: non è stata diffusa alcuna comunicazione ufficiale sulla situazione né da parte della dirigenza dell'azienda né dallo stesso Toshihiro Nagoshi.