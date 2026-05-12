Il sito di Nagoshi Studio pare sia stato chiuso: è la fine per Gang of Dragon?

Di per sé non sarebbe un evento particolarmente significativo (potrebbe trattarsi di un problema tecnico), se non fosse che si aggiunge a una serie di preoccupanti indizi che sembrano suggerire una possibile chiusura dello studio e la cancellazione del suo primo progetto , l'action adventure Gang of Dragon .

Siamo ai titoli di coda della breve avventura di Nagoshi Studio?

Come forse ricorderete a fine aprile il trailer ufficiale del gioco era stato rimosso, insieme all'intero canale YouTube dello studio, e da allora non sono arrivati aggiornamenti. Anche l'account X ufficiale è fermo da mesi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A complicare il quadro c'è inoltre un report di Bloomberg pubblicato a fine marzo, secondo cui NetEase avrebbe deciso di interrompere completamente i finanziamenti allo studio, lasciandolo in una situazione estremamente difficile. Le fonti della testata sostenevano che Nagoshi Studio fosse libero di continuare lo sviluppo di Gang of Dragon, ma solo a patto di sostenere autonomamente tutti i costi e di acquistare i diritti sulla proprietà intellettuale. Da allora, il team avrebbe tentato in vari modi di trovare nuovi investitori.

Alla luce di tutto questo, la chiusura del sito ufficiale non fa che alimentare ulteriori timori sul futuro dello studio e del progetto. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Nagoshi Studio.