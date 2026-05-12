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Il sito di Nagoshi Studio pare sia stato chiuso: è la fine per Gang of Dragon?

La chiusura del sito ufficiale di Nagoshi Studio alimenta nuovi dubbi sul futuro del team e di Gang of Dragon, dopo settimane di silenzi, rimozioni improvvise e indiscrezioni sui tagli ai finanziamenti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/05/2026
Il protagonista di Gang of Dragon
Gang of Dragon
Gang of Dragon
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Come segnalato da numerosi utenti nelle ultime ore, il sito ufficiale di Nagoshi Studio, il team fondato nel 2021 dal veterano Toshihiro Naoghi, pare sia stato chiuso definitivamente. Provando a dirigersi all'indirizzo si riceve semplicemente un messaggio di errore.

Di per sé non sarebbe un evento particolarmente significativo (potrebbe trattarsi di un problema tecnico), se non fosse che si aggiunge a una serie di preoccupanti indizi che sembrano suggerire una possibile chiusura dello studio e la cancellazione del suo primo progetto, l'action adventure Gang of Dragon.

Siamo ai titoli di coda della breve avventura di Nagoshi Studio?

Come forse ricorderete a fine aprile il trailer ufficiale del gioco era stato rimosso, insieme all'intero canale YouTube dello studio, e da allora non sono arrivati aggiornamenti. Anche l'account X ufficiale è fermo da mesi.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

A complicare il quadro c'è inoltre un report di Bloomberg pubblicato a fine marzo, secondo cui NetEase avrebbe deciso di interrompere completamente i finanziamenti allo studio, lasciandolo in una situazione estremamente difficile. Le fonti della testata sostenevano che Nagoshi Studio fosse libero di continuare lo sviluppo di Gang of Dragon, ma solo a patto di sostenere autonomamente tutti i costi e di acquistare i diritti sulla proprietà intellettuale. Da allora, il team avrebbe tentato in vari modi di trovare nuovi investitori.

Gang of Dragon è il nuovo gioco del padre di Yakuza/Like a Dragon Gang of Dragon è il nuovo gioco del padre di Yakuza/Like a Dragon

Alla luce di tutto questo, la chiusura del sito ufficiale non fa che alimentare ulteriori timori sul futuro dello studio e del progetto. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Nagoshi Studio.

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