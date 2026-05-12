Licenziamenti in corso in MercurySteam, lo studio di Blades of Fire e Metroid Dread

Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, MercurySteam è la software house, tra gli altri, di Metroid Dread e Castlevania: Lords of Shadow .

Con un post pubblicato su LinkedIn, lo studio di sviluppo spagnolo MercurySteam ha annunciato di aver avviato una serie di licenziamenti all'interno dello studio . Evidentemente Blades of Fire, il suo ultimo gioco, non è riuscito a recuperare .

Una decisione difficile

"Non esiste un modo semplice per condividere questo tipo di notizie, ma oggi dobbiamo comunicare che MercurySteam ha avviato un processo di riduzione del personale." Ha esordito il messaggio con cui è stata annunciata la decisione.

"Sebbene si tratti di qualcosa di comune nei cicli produttivi della nostra industria, resta comunque una situazione difficile e dolorosa.

Vogliamo esprimere il nostro più profondo rispetto, la nostra gratitudine e il nostro sostegno alle persone coinvolte, il cui talento, impegno e dedizione hanno rappresentato una parte importante della storia dello studio.

Se il vostro studio o la vostra azienda è alla ricerca di sviluppatori esperti, non esitate a contattarci all'indirizzo personasycultura@mercurysteam.com. Faremo tutto il possibile per aiutare questi professionisti a trovare nuove opportunità.

Nelle prossime settimane concentreremo tutti i nostri sforzi nel gestire questo processo con il massimo senso di responsabilità, umanità e rispetto per tutte le persone coinvolte."

MercurySteam non ha svelato il numero di persone coinvolte nei licenziamenti. Non è chiaro nemmeno se sia attualmente al lavoro su qualche nuovo progetto, per cercare di recuperare la situazione.