Samsung Galaxy Z Fold 8 avvistato dal vivo: le immagini svelano un design più ampio

Il nuovo pieghevole targato Samsung , dal formato più largo, sarebbe stato avvistato per la prima volta dal vivo. Le immagini emerse in rete, pur non essendo ufficiali, ci offrono uno sguardo più concreto sul dispositivo, mostrandolo nella sua forma reale anziché attraverso render o modelli dummy. Proprio di recente abbiamo condiviso alcune immagini che mostravano le cover dello smartphone pieghevole, oltre ad alcuni modelli di prova. Passiamo ora ad alcune foto dal vivo.

Ecco com’è il Galaxy Z Fold 8 dal vivo

Le immagini sono state condivise dall'informatore Ice Universe con un post su X. Lo scatto sembrerebbe mostrare un dipendente dell'azienda utilizzare il pieghevole in un ristorante in Corea. Non è facile distinguere esattamente il modello, dato che le foto sono state scattate con uno zoom 20x, ma è possibile notare la custodia protettiva per evitare fughe di notizie. L'involucro è piuttosto ingombrante, quindi non consente di identificare con esattezza le caratteristiche del dispositivo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Generalmente queste cover vengono utilizzate durante le fasi di test prima del debutto effettivo, quindi il design è nascosto insieme alle fotocamere e alla forma complessiva. Nonostante ciò, le proporzioni sono piuttosto evidenti e fanno pensare proprio al Galaxy Z Fold 8 Wide di Samsung, quindi sono più larghe. Inoltre, il comparto fotografico dovrebbe basarsi su una configurazione a doppia fotocamera sul retro, come previsto.