Dopo le cover, ecco i dummy del Galaxy Z Fold 8: design sottile e compatto con ampio display frontale

In attesa del debutto ufficiale del Galaxy Z Fold 8 Wide , previsto per il mese di luglio, continuano ad emergere nuove indiscrezioni sullo smartphone. Pochi giorni fa sono state condivise nuove immagini di cover protettive, rafforzando l'ipotesi di un dispositivo caratterizzato da un formato più ampio. Ora, invece, è stato pubblicato un video (non ufficiale) che mostra i modelli dummy dello smartphone . Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con la dovuta cautela, dato che non è sicuro che si tratti proprio del Fold 8 Wide. Nel frattempo, diamo un'occhiata al suo possibile design.

Il possibile design del pieghevole

Il video, condiviso dall'informatore Sonny Dickson, mostra un modello dummy (di prova) del presunto Galaxy Z Fold 8 Wide. Come anticipato, non è ancora chiaro se si tratti di un modello di prova ufficiale o di una versione realizzata da terzi in base alle indiscrezioni trapelate. In ogni caso, ci offre uno sguardo su ciò che potremmo aspettarci:

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Lo smartphone pieghevole sembra compatto e sottile, con un display frontale e una doppia fotocamera posteriore. Il video mostra anche uno spazio piuttosto evidente tra le due metà, probabilmente legato ai modelli di prova e destinato a ridursi sensibilmente nella versione finale. Non viene mostrato il display interno, quindi al momento non è possibile capire se questa caratteristica possa accentuare ulteriormente lo spazio tra le due metà. In ogni caso, il leaker Ice Universe sostiene che si tratti di un prototipo di bassa qualità da utilizzare come "riferimento approssimativo".