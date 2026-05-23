Fawkes, la protagonista della storia, si ritrova a parlare con una gigantesca testa robotica che fuoriesce dal muro della sua cella, Aylin, e viene coinvolta anch'essa in questa missione nel tentativo di ridurre la sua sentenza, fissata a diecimila giorni di reclusione. Quello che non sa è che l'enorme struttura sotterranea nota come "Abisso" nasconde segreti che vanno al di là della sua immaginazione.

Narrazione e atmosfera

Le opzioni legate ai dialoghi di Luna Abyss restituiscono l'errata sensazione di poter in qualche modo influenzare il corso degli eventi, che in realtà si sviluppano in un'unica direzione, ma rivelano ben presto uno spessore inaspettato, che si concretizza in un racconto dai frequenti tratti drammatici; specie quando si incontrano le patetiche creature - una volta esseri umani - che abitano il mondo sotterraneo che fa da sfondo all'avventura.

La protagonista stessa fa parte del mistero: dopo una prima spedizione, perde il controllo dello Scout e si trasforma in una sorta di fantasma, una forma eterea poco indovinata sul piano del design ma che le consente di ottenere abilità che vanno ben oltre la dotazione standard, fra cui la possibilità di prendere momentaneamente il controllo di alcuni dispositivi per superare ostacoli o magari per entrare in possesso di una potenza di fuoco inedita.

Parlato e sottotitolato in inglese (l'italiano non è supportato, purtroppo), Luna Abyss rivela tanti dettagli del suo bizzarro mondo tramite gli immancabili documenti che è possibile trovare in giro e che raccontano vicende o includono spaventose testimonianze di ciò che è stato l'Abisso prima di diventare tale, ma anche il comparto narrativo in sé include diversi elementi interessanti sulla natura stessa della prigione e di chi la governa.

Fawkes e l'inquietante Aylin in Luna Abyss

Certo, tutto questo impianto avrebbe ben poco senso in mancanza delle giuste atmosfere, e non c'è dubbio che in tal senso lo sparatutto sviluppato da Kwalee svolga un lavoro notevole. Il merito, tuttavia, va soprattutto all'ispirato sound design e all'eccezionale colonna sonora firmata da David Housden, che non mancherà di conquistarvi fin dal tema che accompagna la schermata di partenza.