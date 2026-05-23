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Where Winds Meet presenta l'espansione Imperial Palace con un trailer in vista del lancio

Where Winds Meet si prepara a un grande passo avanti con Imperial Palace, un'espansione che apre le porte della corte imperiale e introduce nuove aree, attività e sviluppi narrativi in vista del lancio del 28 maggio.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   23/05/2026
Un duello in Where Winds Meet
Where Winds Meet
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NetEase Games ed Everstone Studio hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Where Winds Meet dedicato a Imperial Palace, la prossima espansione dell'action GDR free‑to‑play in arrivo il 28 maggio su tutte le piattaforme.

Il filmato introduce i giocatori alla corte imperiale, la nuova area esplorabile liberamente, e mostra alcune delle attività opzionali che troveremo nell'espansione: mini‑giochi di pesca, partite a carte, sfide di abilità con l'arco e persino gare sul ghiaccio. Non mancano sequenze dedicate alle nuove missioni della storia e a combattimenti più impegnativi, con un assaggio di alcune boss fight inedite.

Gli intrighi della corte imperiale

Come già anticipato dagli sviluppatori, Imperial Palace porterà i giocatori nel cuore dell'impero, all'interno di una regione completamente nuova: una gigantesca corte reale da un milione di metri quadrati, popolata da oltre 3.000 NPC e caratterizzata da una fitta rete di fazioni, intrighi e dinamiche politiche. L'obiettivo sarà addentrarsi nei lati più nascosti della vita imperiale, smascherare cospirazioni radicate e instaurare rapporti con i membri della famiglia reale, aprendo la strada ai prossimi sviluppi narrativi.

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Dopo il lancio dell'espansione arriveranno anche nuove modalità: una cooperativa per cinque giocatori e una modalità in stile extraction shooter ambientata nelle tombe antiche. Durante l'estate debutterà inoltre una nuova arma, i Gauntlet, pensata per il combattimento ravvicinato.

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