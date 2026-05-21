Destiny 2 non riceverà nuovi contenuti: Bungie annuncia la fine del supporto

Il messaggio di Bungie

"Per quasi dodici anni abbiamo avuto la gioia e l'onore di esplorare l'universo di Destiny insieme a voi. Tra alti e bassi, sorprese e trionfi, costruire Destiny fianco a fianco con la nostra community è stato un privilegio enorme. Il nostro amore per Destiny 2 non è cambiato, ma è ormai chiaro che, dopo La Forma Ultima, è arrivato il momento di vivere oltre Destiny 2", recita il messaggio di Bungie.

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"Mentre il nostro impegno si sposta verso un nuovo inizio per Bungie, inizieremo a incubare i nostri prossimi giochi. In quest'ottica, il 9 giugno 2026 pubblicheremo l'ultimo aggiornamento live‑service di Destiny 2, segnando l'avvio di questo nuovo percorso per lo studio.

Lo stop ai nuovi contenuti non significa che i server presto chiuderanno i battenti: Bungie ha promesso che manterrà il titolo in una forma giocabile anche in futuro.

"Anche se lo sviluppo attivo volgerà al termine, faremo in modo che Destiny 2 rimanga giocabile, proprio come accade oggi con il Destiny originale. Molti dei cambiamenti introdotti con questo aggiornamento finale saranno pensati per rendere Destiny 2 un luogo accogliente a cui tornare."

Destiny 2 è stato pubblicato nel settembre 2017 su PC e console, ricevendo nel corso degli anni numerose espansioni e aggiornamenti. Nel 2024 è arrivata La Forma Ultima, l'espansione che ha concluso la saga di Luce e Oscurità iniziata dieci anni prima con il primo Destiny. Successivamente, tra la fine 2025 e l'inizio del 2026, Bungie ha tentato di avviare un nuovo arco narrativo con I Confini del Destino, L'Anno della Profezia e I Ribelli, contenuti che però non hanno convinto la community.