Bungie vuole rendere Destiny 2 più facile da iniziare per i nuovi giocatori e per chi ritorna dopo anni

Lo sa anche Bungie, che, stando a quanto dichiarato dal game director Robbie Stevens, sta lavorando a una serie di modifiche per rendere l'esperienza complessiva più curata e accessibile , sia per i nuovi utenti che per i veterani che tornano dopo anni di pausa.

Destiny 2 è disponibile sin dal 2017 e, nel corso degli anni, ha visto l'aggiunta di una grande quantità di contenuti: aggiornamenti gratuiti, stagioni e espansioni a pagamento, alcune delle quali sono state "archiviate" - ovvero rimosse dal gioco - frammentando così la narrativa. Nonostante l'introduzione della versione free-to-play "New Light", per un nuovo utente avvicinarsi ai sistemi del gioco e comprendere la trama e la lore dell'universo può risultare ancora oggi molto difficile .

Bungie vuole offrire "un’esperienza più curata nelle fasi iniziali"

Intervistato dallo youtuber MrRoflWaffles, Stevens ha spiegato che il team vuole semplificare l'approccio al gioco, in modo che sia "più facile iniziare a giocare" e immergersi rapidamente nei meccanismi. Un processo che sta procedendo parallelamente allo sviluppo di Renegades, la nuova espansione in arrivo a dicembre.

"Dobbiamo trovare un modo per offrire un'esperienza più curata nelle fasi iniziali del gioco," ha dichiarato Stevens. "Anche i giocatori più abituali potrebbero apprezzare sessioni con esperienze più guidate. Ma vogliamo farlo senza sacrificare la profondità e la libertà di personalizzazione che caratterizzano i giocatori esperti."

Stevens ha precisato che "accessibilità", in questo caso, non significa semplificare il livello di sfida o accompagnare il giocatore per mano. "Il nostro obiettivo è creare un percorso introduttivo che tenga conto del fatto che molte persone conoscono già i concetti base dei videogiochi," ha proseguito Stevens. "È perfettamente normale che non abbiano bisogno di essere seguiti passo dopo passo. Vogliamo dedicare più tempo a far prendere confidenza ai giocatori, offrendo esperienze curate che li aiutino a capire meglio i sistemi fondamentali del gioco, così da potervi crescere dentro in modo naturale."

Nel frattempo, domani sarà disponibile la nuova espansione I Confini del Destino. Bungie ha anche reso gratuite per un periodo limitato il gioco e tutte le precedenti espansioni, per permettere ai giocatori di recuperare la storia finora.