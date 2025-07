Destiny 2 sarà gratis per le prossime due settimane, incluse le espansioni

Bungie ha annunciato che Destiny 2 sarà disponibile gratis per le prossime due settimane, accessibile senza alcun costo nella sua forma più completa, incluse le espansioni, al fine di permettere a tutti di provare la celebre esperienza sparatutto.

Come sappiamo, il gioco ha adottato un modello free-to-play già da diverso tempo, ma solo per il pacchetto base: le espansioni vanno acquistate regolarmente per poter potenziare e arricchire l'impianto e la narrativa, e fino al 22 luglio sarà possibile utilizzarle in maniera del tutto gratuita.

Si tratta naturalmente di un'occasione da non perdere per chi desidera cimentarsi per la prima volta con Destiny 2 o per chi è già un giocatore esperto ma vuole provare a fondo alcuni DLC prima di comprarli, inclusi contenuti come La Regina dei Sussurri, L'Eclissi e La Forma Ultima.

Non è finita: tutti i progressi compiuti durante il periodo di open access che includono valuta di gioco, equipaggiamenti, titoli, trionfi e oggetti cosmetici, resteranno legati al profilo anche dopo la fine dell'iniziativa.