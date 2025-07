Microsoft è al lavoro per portare degli sfondi dinamici generati dall'IA su Windows 11

Microsoft sta lavorando a nuovi sfondi dinamici grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale per Windows 11. Anche se l'azienda non ha ancora annunciato ufficialmente questa novità, alcuni utenti esperti hanno scoperto indizi nei recenti aggiornamenti per gli Insider. Tra questi c'è una nuova funzione chiamata "Dynamic background", che promette di cambiare automaticamente lo sfondo del desktop in base alle scelte dell'utente. Si tratterebbe, dunque, di una novità che andrebbe ad aumentare il grado di personalizzazione dell'esperienza utente, oltre ad offrire ulteriori elementi che rendono l'esperienza più piacevole. Per ora, comunque, la funzione non è attiva e non è possibile provarla.

I riferimenti a questa nuova funzione I riferimenti trovati nel sistema indicano solo che lo sfondo si aggiornerà in modo automatico a seconda delle preferenze dell'utente. Questo potrebbe significare che l'utente potrà scegliere alcuni parametri, oppure che il sistema userà dati locali dal PC per capire quale immagine è più adatta in quel momento. Windows 11 Ad esempio, potrebbe tener conto della tua routine quotidiana o del tipo di attività che svolgi al computer. Questo riteniamo essere il passaggio più interessante dell'intera questione. Se così fosse, avere un computer che adatti il desktop alle tue attività o alle tue preferenze, risulterebbe essere un notevole e significativo aumento della personalizzazione dell'esperienza.