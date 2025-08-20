Pixel 10 Pro Fold dice addio a uno dei difetti storici dei pieghevoli: Google conferma la certificazione IP68

Questo significa che lo smartphone sarà "totalmente protetto contro l'ingresso di polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni". Finora la massima protezione vista nei pieghevoli contro la polvere era IP48, ovvero "protetto contro l'accesso con un cavo, viti sottili, piccolo cacciavite, ecc". Google è quindi la prima azienda a ottenere questa certificazione per un pieghevole, superando uno dei limiti storici della tecnologia, da sempre molto debole alle infiltrazioni di polvere e sabbia.

Ora è ufficiale: Google Pixel 10 Pro Fold sarà il primo pieghevole resistente alla polvere con certificazione IP68 . Si tratta del massimo grado di protezione IP (in inglese Ingress Protection) un parametro definito dallo standard internazionale IEC 60529 che classifica e valuta il grado di protezione fornito da involucri meccanici e quadri elettrici contro l'intrusione di particelle solide e l'accesso di liquidi.

Le altre specifiche tecniche di Google Pixel 10 Pro Fold

Rispetto agli altri smartphone della serie, Google Pixel 10 Pro Fold ha uno schermo più grande: il display interno è un Super Actua Flex da 8 pollici, mentre all'esterno i bordi risultano più ridotti rispetto al passato, con cornici più sottili, per offrire un display Actua da 6,4 pollici ancora più grande. La luminosità è aumentata dell'11% fino a un massimo di 3000 nit. All'interno, il display è più resistente grazie al vetro ultra sottile e al doppio strato di pellicole resistenti agli urti. Sia lo schermo anteriore sia la cover posteriore sono dotati di Corning Gorilla Glass Victus 2, che garantisce protezione da graffi e cadute.

L'IA promette di essere ancora più avanzata, supportata da 16 GB di RAM e dal Tensor G5, quest'anno prodotto da TSMC invece che Samsung. Grazie alla cerniera senza ingranaggi, lo smartphone è robusto e confortevole al tempo stesso, oltre ad essere sottile, e proprio la nuova cerniera ha permesso la certificazione IP68 contro polvere a acqua. La batteria è ancora più grande, con una durata fino a 24 ore e una ricarica fino al 10% in soli 30 minuti.

Il comparto fotografico si arricchisce con l'Anteprima istantanea, che consente di rivedere le vostre foto una accanto all'altra sullo schermo interno aperto durante lo scatto. Inoltre, con la funzionalità Dual Screen Preview potete vedervi e mettervi in posa per foto, ritratti e video. Troviamo una fotocamera grandangolare da 48 MP, un teleobiettivo 5x con zoom Super Res fino a 20x e un obiettivo ultrawide con Macro. Entrambi i display sono dotati di una propria fotocamera per i selfie.

Voi che cosa ne pensate di questo nuovo pieghevole, che purtroppo non sarà disponibile sullo store italiano? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto Google ha annunciato anche Pixel Buds 2a e Buds Pro 2 con caratteristiche ufficiali, data di uscita e prezzi.