Avatar 4 e 5 potrebbero non vedere la luce, ammette James Cameron

Nel corso di un'intervista, James Cameron ha ammesso che Avatar 4 e 5 potrebbero non vedere la luce: nel parlare dei prossimi due capitoli della saga, il regista ha utilizzato parole piuttosto caute e ha spiegato che tutto dipenderà dai risultati di Fuoco e Cenere.

"Sono sempre in apprensione prima che un film esca: per me non conta molto cosa dicano le recensioni, tutto sta a capire se il pubblico si presenterà o meno nelle sale", ha detto Cameron, che attende di vedere come saranno gli incassi della pellicola prima di cominciare a dedicarsi ad Avatar 4.

I primi numeri sono in effetti positivi: Fuoco e Cenere ha totalizzato 89 milioni di dollari nel suo primo fine settimana negli Stati Uniti, raggiungendo quota 347 milioni a livello internazionale. Gli altissimi costi di produzione impongono però prudenza e il regista ne è perfettamente consapevole.

Durante l'intervista, Cameron ha rivelato che i prossimi due film, "se avremo la possibilità di realizzarli", si porranno come una saga differente rispetto alla trilogia che si conclude con gli eventi di Avatar: Fuoco e Cenere.