iPhone Fold, Apple continua a testare il vetro flessibile ultra-sottile: la piega del display sarà invisibile

L'iPhone pieghevole di Apple dovrebbe essere dotato di un vetro flessibile ultra-sottile (UFG) in grado di rendere invisibile la piega del display. Si tratta di un aspetto particolarmente cruciale per i dispositivi pieghevoli attualmente in commercio, e l'azienda di Cupertino sta continuando a testare il materiale. I pannelli in questione hanno infatti delle caratteristiche specifiche che differiscono da quelle del vetro ultra-sottile UTG, che in questo caso si deforma lungo la cerniera. Vediamo quindi in che modo dovrebbe funzionare.
I materiali dell’iPhone pieghevole
Le informazioni arrivano dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo. Come anticipato, Apple sta testando l'utilizzo di pannelli UFG (Ultra-Thin Flexible Glass) con spessore variabile. In pratica, il vetro è più sottile nella zona di piegatura per migliorarne la flessibilità, mentre le altre aree restano più spesse, bilanciando rigidità e durata.
A differenza dell'UTG, utilizzato da tutti gli altri dispositivi pieghevoli e caratterizzato da spessore uniforme che genera pieghe visibili, l'UFG distribuisce meglio lo stress da flessione su tutto il pannello, riducendo drasticamente la piega del display, che dovrebbe risultare praticamente invisibile.
I test dei nuovi UFG sono ancora in corso e continueranno per perfezionarne l'affidabilità. Ricordiamo che l'iPhone pieghevole a libro dovrebbe arrivare nel 2026, insieme ai modelli iPhone 18 Pro.
Un display privo di pieghe
Molto importanti saranno anche le cerniere in metallo liquido, che dovrebbero contribuire a un display privo di pieghe. Si tratta di una tecnologia avanzata caratterizzata da leghe metalliche in grado di conferire al materiale elasticità ma anche resistenza alla deformazione. La cerniera può quindi resistere a migliaia di piegature, ma anche rendere la piega più uniforme proteggendo al tempo stesso sia il vetro che il resto della scocca.
Tutto ciò potrebbe avere un costo piuttosto elevato: tra i 2.000 e i 2.500 dollari. Nel frattempo, si parla anche di una fotocamera integrata sotto il display, un ulteriore passo avanti significativo nel mondo degli smartphone. Intanto, anche Samsung sta lavorando a un nuovo pieghevole con alcune caratteristiche simili.