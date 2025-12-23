iPhone Fold, Apple continua a testare il vetro flessibile ultra-sottile: la piega del display sarà invisibile

L'iPhone pieghevole di Apple dovrebbe essere dotato di un vetro flessibile ultra-sottile (UFG) in grado di rendere invisibile la piega del display. Si tratta di un aspetto particolarmente cruciale per i dispositivi pieghevoli attualmente in commercio, e l'azienda di Cupertino sta continuando a testare il materiale. I pannelli in questione hanno infatti delle caratteristiche specifiche che differiscono da quelle del vetro ultra-sottile UTG, che in questo caso si deforma lungo la cerniera. Vediamo quindi in che modo dovrebbe funzionare.