Galaxy Z Flip 8, emergono le prime indiscrezioni sulla batteria ma non sono troppo entusiasmanti

I futuri dispositivi Samsung al centro dell'attenzione sono il Wide Fold e i pieghevoli Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8. Per quanto riguarda quest'ultimo, le ultime indiscrezioni potrebbero non entusiasmare troppo gli utenti. Sembra infatti che non ci saranno particolari miglioramenti, soprattutto per quanto concerne la batteria, che dovrebbe essere la stessa del Flip 7. Chiaramente si tratta di pure indiscrezioni, da prendere con la dovuta cautela in attesa di conferme o smentite, ma intanto vediamo meglio i dettagli.

Le possibili caratteristiche del pieghevole GalaxyClub ha individuato due batterie con codice EB-BF776 e EB-BF777. In base a quanto riportato, dovrebbero appartenere al futuro Galaxy Z Flip 8 e dovrebbero avere una capacità nominale di 1.150 mAh e 3.024 mAh, per una capacità nominale complessiva di 4.174 mAh. Si prevede quindi una capacità tipica di 4.300 mAh, di conseguenza non dovremmo aspettarci nessun miglioramento rispetto al Galaxy Z Flip 7 dello scorso anno. In ogni caso, grazie alle ottimizzazioni del SoC potrebbero esserci alcuni miglioramenti in termini di autonomia, anche se al momento non è ancora possibile darlo per certo. Un Galaxy Z Flip Inoltre, questo pieghevole dovrebbe adottare una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultragrandangolare da 12 MP e una frontale da 10 MP. Anche in questo caso il comparto fotografico sembra praticamente identico a quello del modello precedente, quindi non ci sarebbero passi avanti neanche sotto questo aspetto. Per fortuna, almeno, il prezzo dovrebbe essere lo stesso del Flip 7 (in alcune regioni). Bisogna però tenere a mente che l'attuale situazione legata alla crisi delle RAM sta impattando le aziende e i prezzi potrebbero subire delle variazioni. Ad ogni modo, ne sapremo sicuramente di più a luglio, mese in cui i nuovi dispositivi dovrebbero essere presentati con un nuovo evento Galaxy Unpacked. Smartphone pieghevoli: i migliori modelli da comprare nel 2026