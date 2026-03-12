Nuove indiscrezioni su iPhone Fold: multitasking stile iPad, tanta archiviazione e altro

Continuano a trapelare informazioni sul prossimo pieghevole di Apple, ovvero l'iPhone Fold. Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg, lo smartphone avrà un layout simile a quello dell'iPad, supportando il multitasking con due app affiancate. Inoltre, stando alle ultime informazioni del leaker Instant Digital, le opzioni di archiviazione dovrebbero essere offerte in tre tagli specifici. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Layout e multitasking
Partiamo dalle informazioni riportate su Bloomberg. Come vi abbiamo anticipato, per la prima volta un iPhone supporterà l'esecuzione simultanea di più app sul display (escludendo le funzioni della modalità picture-in-picture). Ebbene, quando aperto, il dispositivo dovrebbe essere simile all'iPad, permettendo di sfruttare il multitasking con due app affiancate. Molte applicazioni avranno una barra laterale sulla sinistra del display.
Inoltre, agli sviluppatori verranno forniti strumenti per adattare le loro app alla nuova interfaccia. Quando lo smartphone è chiuso, invece, il display esterno avrà l'aspetto di un iPhone standard, quindi mostrerà le app e avrà una fotocamera frontale con foro, ma non supporterà Face ID. Ovviamente il sistema operativo sarà iOS, non iPadOS, quindi alcune funzioni multitasking disponibili su iPad non saranno supportate su iPhone Fold.
Ricordiamo anche che Apple ha testato una fotocamera posizionata sotto il display interno, ma ha optato per una fotocamera visibile dati i risultati scarsi. La parte posteriore avrà invece una doppia fotocamera, non tripla, a causa dei limiti di spazio.
Opzioni di archiviazione
Secondo quanto riportato dal leaker Instant Digital su Weibo, lo smartphone pieghevole dovrebbe essere offerto nelle seguenti configurazioni:
- 256 GB - 2.320 dollari
- 512 GB - 2.610 dollari
- 1 TB - 2.900 dollari
Ovviamente i prezzi sono indicativi quindi prendeteli con le pinze in attesa di ulteriori informazioni concrete. Ricordiamo che lo smartphone dovrebbe entrare in produzione di massa insieme all'iPhone 18 Pro tra pochi mesi. Nel frattempo, nuove indiscrezioni suggeriscono un pieghevole con una piega praticamente invisibile.