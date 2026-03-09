Apple prepara un MacBook Ultra OLED con touchscreen: nuova fascia premium che non sostituirà i modelli M5 Pro e M5 Max

Apple starebbe lavorando a un MacBook Ultra con touchscreen, display OLED e un prezzo più elevato. Inoltre, l'azienda non ha intenzione di eliminare i suoi SoC più recenti (M5 Pro e M5 Max) dato che il nuovo prodotto farà parte di una fascia di prezzo ancora più alta. Di conseguenza, i modelli M5 Pro e M5 Max continueranno ad essere venduti anche dopo l'arrivo della famiglia M6, M6 Pro e M6 Max. Ovviamente per ora si tratta di pure indiscrezioni che vi suggeriamo di prendere con la dovuta cautela. Vediamo di seguito tutti i dettagli.