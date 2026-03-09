Apple prepara un MacBook Ultra OLED con touchscreen: nuova fascia premium che non sostituirà i modelli M5 Pro e M5 Max

Apple starebbe lavorando a un MacBook Ultra con touchscreen, display OLED e un prezzo più elevato. Inoltre, l'azienda non ha intenzione di eliminare i suoi SoC più recenti (M5 Pro e M5 Max) dato che il nuovo prodotto farà parte di una fascia di prezzo ancora più alta. Di conseguenza, i modelli M5 Pro e M5 Max continueranno ad essere venduti anche dopo l'arrivo della famiglia M6, M6 Pro e M6 Max. Ovviamente per ora si tratta di pure indiscrezioni che vi suggeriamo di prendere con la dovuta cautela. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Le possibili caratteristiche
Le informazioni sono state riportate da Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la consueta newsletter "Power On". Per chi non lo sapesse, le indiscrezioni emerse finora hanno fatto pensare all'arrivo di nuovi MacBook Pro M6 con display OLED, previsti nel quarto trimestre del 2026. Ebbene, stando a quanto riportato, potrebbe trattarsi di laptop completamente nuovi che si posizioneranno al di sopra degli attuali MacBook Pro M5, piuttosto che sostituirli. Si tratterà quindi di prodotti di fascia alta, con un prezzo notevolmente più alto a causa del display OLED e altre caratteristiche.
Secondo Gurman, questa strategia è volta a offrire più modelli in base alle varie fasce di prezzo. Basti pensare al più recente MacBook Neo per studenti ed esigenze quotidiane. Lo stesso discorso vale quindi per i dispositivi di fascia alta. In ogni caso, i nuovi MacBook Ultra dovrebbero essere dotati di un display OLED, touchscreen e design più sottile.
Nuovi dispositivi Ultra
Secondo quanto emerso, il primo iPhone pieghevole è un esempio della nuova lineup, insieme ai nuovi AirPods con telecamere e integrazione profonda con Siri. Questi ultimi due, secondo Gurman, potrebbero essere chiamati "iPhone Ultra" e "AirPods Ultra", ma ovviamente possiamo solo aspettare eventuali conferme o smentite ufficiali.
Ricapitolando, i dispositivi di fascia alta - in arrivo quest'anno - dovrebbero essere almeno tre:
- iPhone Ultra: il primo iPhone pieghevole con un prezzo di circa 2.000 dollari
- AirPods Ultra: prezzo superiore agli attuali AirPods Pro, con telecamere con visione artificiale per fornire dati a Siri
- MacBook Ultra: con un aumento di prezzo fino al 20% e si posizionerà al di sopra dei MacBook Pro M5 Pro e M5 Max