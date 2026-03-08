I voti di Resident Evil Requiem e God of War Sons of Sparta su Famitsu non sorprendono

La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le recensioni e assegnato i voti a Resident Evil Requiem e God of War Sons of Sparta, che alla fine dei conti non sorprendono visto com'è andata per i due titoli a livello internazionale.
L'ultimo capitolo della saga survival horror di Capcom porta infatti a casa un 10 e tre 9, per un totale di 37/40: un punteggio vicino al Perfect Score, traguardo che il gioco non raggiunge probabilmente per via delle tanto discusse sezioni con Leon.
A God of War Sons of Sparta è andata inevitabilmente peggio, ma non quanto si temesse: il prequel 2D in stile metroidvania sviluppato da Mega Cat Studios si è visto assegnare due 8 e due 7, per un totale di 30/40.
Si tratta di un risultato tutt'altro che brillante per la media di Famitsu, solitamente molto generosa, in particolare con le produzioni giapponesi, ma migliore rispetto ai giudizi più critici espressi dalla stampa occidentale.
Gli altri voti
Ci sono altri due titoli nella lista delle recensioni pubblicate sull'ultimo numero di Famitsu, e uno di essi è Gear.Club Unlimited 3, disponibile su Nintendo Switch 2 dallo scorso 19 febbraio: il gioco di guida non ha impressionato la redazione, portandosi a casa un 8 e tre 7, per un totale di 29/40.
Infine abbiamo The Disney Afternoon Collection, annunciato lo scorso gennaio e appprodato su Nintendo Switch 2 con un pacchetto che include classici come Goof Troop, Ducktales 1 e 2, Chip 'n Dale: Rescue Rangers 1 e 2 e Darkwing Duck. I voti? Anche qui un 8 e tre 7, per un totale di 29/40.