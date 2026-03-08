I voti di Resident Evil Requiem e God of War Sons of Sparta su Famitsu non sorprendono

A God of War Sons of Sparta è andata inevitabilmente peggio, ma non quanto si temesse: il prequel 2D in stile metroidvania sviluppato da Mega Cat Studios si è visto assegnare due 8 e due 7, per un totale di 30/40 .

La rivista giapponese Famitsu ha pubblicato le recensioni e assegnato i voti a Resident Evil Requiem e God of War Sons of Sparta , che alla fine dei conti non sorprendono visto com'è andata per i due titoli a livello internazionale.

Gli altri voti

Ci sono altri due titoli nella lista delle recensioni pubblicate sull'ultimo numero di Famitsu, e uno di essi è Gear.Club Unlimited 3, disponibile su Nintendo Switch 2 dallo scorso 19 febbraio: il gioco di guida non ha impressionato la redazione, portandosi a casa un 8 e tre 7, per un totale di 29/40.

Infine abbiamo The Disney Afternoon Collection, annunciato lo scorso gennaio e appprodato su Nintendo Switch 2 con un pacchetto che include classici come Goof Troop, Ducktales 1 e 2, Chip 'n Dale: Rescue Rangers 1 e 2 e Darkwing Duck. I voti? Anche qui un 8 e tre 7, per un totale di 29/40.