God of War Sons of Sparta ha sorpreso tutti, non c'è dubbio: sebbene circolassero voci su di uno spin-off della serie firmata Santa Monica Studio, probabilmente nessuno si aspettava un metroidvania bidimensionale ambientato durante la giovinezza di Kratos e di Deimos, suo fratello, sullo sfondo di Sparta ai tempi della rigida Agoghé.

Il problema di fondo è che purtroppo la trama non riserva grandi sorprese , ci sono momenti più interessanti nelle fasi avanzate, ma in generale il racconto scivola via senza acuti e questo risultato ovviamente stona con gli sforzi creativi che sono stati compiuti da Santa Monica Studio con gli ultimi due capitoli della serie principale.

Le vicende ruotano attorno al protagonista e a suo fratello Deimos , ai tempi in cui erano ancora dei ragazzini in cerca di un riconoscimento che consentisse loro di entrare tra le fila dell'avanguardia spartana. Mentre i due si destreggiano per portare a termine alcuni incarichi, scoprono che un loro compagno, Vasilis, è misteriosamente scomparso.

E la cooperativa ? Come rivelato qualche giorno fa, non si tratta di una prerogativa della campagna principale (come avrebbe potuto, in effetti?), bensì di una modalità chiamata Fossa delle Agonie, che si sblocca dopo aver completato la storia e che consente appunto di affrontare delle sfide insieme a un amico in multiplayer locale, controllando sia Kratos che Deimos.

C'è di buono che queste ricerche portano sovente alla scoperta di missioni secondarie che, come detto, arricchiscono il percorso principale di attività e sfide capaci anche di raddoppiare la durata dell'esperienza. Ragionando, dunque, in termini di puro e semplice minutaggio troviamo che il prezzo di vendita del gioco non sia "esagerato", come qualcuno ha detto parlando di un mobile game finito sulla piattaforma sbagliata.

La progressione è dunque di stampo classico, con ostacoli che inizialmente Kratos non può superare e su cui bisogna tornare una volta ottenute determinate abilità: un approccio ovviamente collaudato e che anche qui funziona , ma che in alcuni casi può trarre in inganno e dar vita a fastidiosi tempi morti in cui si torna indietro alla ricerca di un indizio che magari lì per lì non abbiamo saputo cogliere.

Complici i due diversi indicatori dell'energia che regolano l'esecuzione delle varie azioni e che impongono un approccio appunto strategico anche nelle fasi più concitate, ci si ritrova spesso a utilizzare soltanto le combinazioni di base e ciò enfatizza la staticità e la legnosità delle battaglie , a cominciare proprio dal primissimo scontro con il ciclope che apre l'avventura: una scelta infelice, a nostro avviso.

Il sistema di combattimento , in particolare, non ha nulla a che spartire con le esperienze puramente action che hanno visto Kratos costruire il proprio mito, puntando piuttosto sulla tattica e sull'impiego strategico delle manovre con cui il protagonista arricchisce il proprio repertorio nel corso della campagna, potenziando la sua lancia e il suo scudo, sbloccando nuove mosse e ricorrendo agli immancabili Doni dell'Olimpo.

L'impianto funziona e avvicinandosi al finale sfodera qualche meccanica più interessante. Intendiamoci, però: rispetto alla tradizione dei metroidvania e allo straordinario valore dei suoi esponenti più importanti, God of War Sons of Sparta non innova in alcun modo, ma soprattutto non mantiene la promessa di tradurre in due dimensioni le meccaniche che hanno determinato il successo della trilogia originale.

Se la trama di God of War Sons of Sparta non spicca, allo stesso modo il gameplay non brilla ; qui probabilmente a parlare è un po' l'inesperienza degli autori, sbucati praticamente fuori dal nulla, eppure capaci di proporre un'idea che Sony ha subito considerato meritevole di attenzione, affidando loro l'incarico di realizzare il prequel 2D di una saga importante come God of War.

Presentazione e realizzazione

Abbiamo parlato in più di un'occasione di come God of War Sons of Sparta sia incapace di brillare e il discorso si applica inevitabilmente anche al comparto tecnico e, in generale, alla presentazione di questo inatteso metroidvania bidimensionale. I personaggi principali sono quelli dotati di un maggior numero di animazioni, ma alcune lasciano un po' interdetti (vedi la "manina" che si agita durante alcuni dialoghi) ed è stato fatto un uso a nostro avviso poco piacevole dello zoom.

Alcuni scenari di God of War Sons of Sparta risultano suggestivi, altri decisamente meno

Quella che ci piace chiamare "la sindrome di Street Fighter", che ha fatto in modo che qualsiasi personaggio in pixel art dovesse respirare agitandosi come se fosse affetto da una grave forma d'asma, viene qui applicata scolasticamente dai ragazzi di Mega Cat Studios, mentre gli scenari vantano alcuni scorci suggestivi e vengono talvolta impreziositi da uno scrolling in parallasse che dona profondità, ma risultano spesso terribilmente statici.

La colonna sonora firmata da Bear McCreary accompagna in maniera efficace l'azione e si consente persino il lusso di sperimentare qualcosa, ponendosi probabilmente come l'elemento più coraggioso del progetto: si parte da brani orchestrali dotati di un certo grado di epicità, perfetti per le atmosfere del gioco, ma non mancano deviazioni chiptune che rendono omaggio allo spirito retrò dell'esperienza.