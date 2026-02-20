Un Subreddit di Pragmata è stato bannato per il materiale pedo pornografico pubblicato dai videogiocatori

Nemmeno a dirlo, su Reddit è vietato pubblicare contenuti di natura sessuale, con abusi o con violenza sui minori è vietato, come del resto su qualsiasi piattaforma social che si rispetti.

r/Pragmata_, uno dei subreddit dedicati a Pragmata , il nuovo gioco di Capcom in arrivo nelle prossime settimane, è stato bannato perché i videogiocatori che lo frequentavano hanno avuto la brillante idea di riempirlo di materiale pedopornografico , violando una delle regole della piattaforma, nonchè del codice penale.

Diana

L'oggetto di sessualizzazione era Diana, la ragazzina robotica che accompagna il protagonista, il cui aspetto è decisamente umano.

Diana in primo piano

Nel gioco questa scelta è motivata dal fatto che tra lei e il protagonista si instaura un rapporto padre/figlia vedremo quanto profondo. Purtroppo in molti hanno avuto la brillante idea di farla diventare oggetto di altri tipi di rappresentazioni, tra fan art e filmati IA, portando alla chiusura del subreddit.

Pare che inizialmente i moderatori abbiano provato a cancellare i singoli post, redarguendo gli utenti, ma la situazione è presto degenerata ed è diventata impossibile da gestire, tanto che l'unica soluzione rimasta è stata quella di chiudere il subreddit.

Da notare che parte della comunità di Pragmata aveva già avvertito il problema, tanto da fondare il subreddit r/PragmataSFW proprio come "tentativo di creare un subreddit che non sia appestato da richiami per pedofili". Proprio uno dei moderatori di r/PragmataSFW, JoeZocktGames, aveva raccontato che erano stati presi come moderatori personaggi con i feeed pieni di materiale pedo pornografico. Inoltre, pare che proprio uno dei moderatori, ancora attivo su r/Pragmata, avesse postato immagini pornografiche di Diana, rimosse dai moderatori di Reddit. Ecco, normalmente quando Reddit è costretta a intervenire, significa che le cose non stanno andando per niente bene.