I giochi PlayStation Plus Extra e Premium di marzo sono stati rivelati?

Il noto leaker billbil-kun ha rivelato i giochi in arrivo a marzo nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, smentendo le voci che in questi giorni parlavano di Final Fantasy 16 e Dragon's Dogma 2, apparentemente troppo belle per essere vere.

Ad ogni modo, l'aggiornamento di questo mese non sembra assolutamente povero di contenuti di spessore, e infatti secondo questa fonte verrà capitanato da Warhammer 40.000: Space Marine 2, lo spettacolare action shooter sviluppato da Saber Interactive che riporta in vita la serie creata originariamente da Relic Entertainment.

In seconda battuta abbiamo Persona 5 Royal, l'edizione più ricca e completa dello straordinario RPG targato Atlus, dotata non solo di nuovi personaggi e nuove storie che si aggiungono alla campagna di base, ma anche dei sottotitoli in italiano per una migliore accessibilità dell'esperienza.

Il resto della lista punta sulla varietà, come da tradizione per la piattaforma in abbonamento Sony, alternando le partite di Madden NFL 26 agli scontri a fuoco di Metal Eden, le atmosfre di The Lord of the Rings: Return to Moria all'accattivante sandbox di Astroneer.