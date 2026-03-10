Embark Studios farà un'eccezione e risarcirà i giocatori di ARC Raiders ingiustamente penalizzati

Recentemente, i server di ARC Raiders hanno avuto dei problemi e ciò ha causato la perdita dell'equipaggiamento e del bottino. Persino i giocatori che hanno completato l'estrazione con successo hanno perso le proprie ricompense .

Il messaggio degli autori di ARC Raiders

Ricordiamo che il team di Embark Studios è sempre stato chiaro sul fatto che di norma non si occupa di risarcire i giocatori per ogni singolo incidente nel quale l'utente ha perso il proprio bottino senza colpa. In questo caso però pare che farà un'eccezione visto che in moltissimi sono stati colpiti.

"I problemi ai server della scorsa settimana hanno causato ad alcuni di voi la perdita dei propri equipaggiamenti, anche dopo un'estrazione avvenuta con successo", scrive lo studio in un post sul blog. "Stiamo esaminando questi casi e restituiremo gli oggetti, laddove possibile, nel corso dei prossimi giorni. Sebbene normalmente non offriamo compensazioni per ogni singolo incidente, questo disservizio ha colpito un gran numero di giocatori, quindi faremo un'eccezione. Grazie per aver avuto pazienza mentre risolvevamo il problema".

Ovviamente è una buona mossa da parte di Embark Studios, visto che lasciare insoddisfatti un buon numero di utenti di ARC Raiders non farebbe bene all'immagine del videogioco.

Ricordiamo infine che Marathon ha censurato "ARC Raiders" dalla chat, anche se solo per poco tempo.