Crimson Desert annuncia le modalità grafiche su PS5, PS5 Pro e Xbox

Pearl Abyss ha annunciato ufficialmente le modalità grafiche di Crimson Desert su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, con tanto di dettagli relativi a risoluzione, frame rate ed effetti disponibili per ognuna di queste opzioni.
Come rivelato alcuni giorni fa, su PlayStation 5 e Xbox Series X sarà possibile scegliere fra tre differenti modaità, ovverosia Prestazioni, Bilanciata e Qualità, con la prima che gira a 1080p e 60 frame al secondo con sincronia verticale attivata, oltre 60 fps in presenza di variable refresh rate e ray tracing impostato su "basso".
La modalità Bilanciata vanterà una risoluzione 4K upscalata da 1280p tramite FSR 3 e raggiungerà i 40 fps in vsync sugli schermi compatibili, anche qui con ray tracing impostato su "basso", mentre la modalità Qualità girerà a 4K upscalati da 1440p con FSR 3, 30 fps e ray tracing impostato su "alto".
Considerata l'ampiezza dell'open world del titolo firmato Pearl Abyss e le sue grandi ambizioni, si tratta di valori molto interessanti, che tuttavia bisognerà ovviamente verificare sul piano della stabilità da qui al lancio ufficiale.
PS5 Pro e Xbox Series S
Alcuni giorni fa dei video hanno mostrato Crimson Desert in azione su PS5, accennando alla presenza delle diverse modalità grafiche, ma la conferma ufficiale di Pearl Abyss fornisce tutti i dettagli del caso, anche sulle versioni PS5 Pro e Xbox Series S.
Sulla più potente console Sony avremo a disposizione una modalità Prestazioni a 4K (upscalati da 1080p con PSSR aggiornato) e 60 frame al secondo con sincronia verticale attiva oppure oltre 60 fps in presenza di VRR, impreziositi da un ray tracing impostato su "alto".
La modalità Bilanciata girerà anch'essa a 4K (upscalati da 1440p con PSSR aggiornato) e 40 fps oppure oltre 48 fps in presenza di VRR e ray tracing su "alto", mentre la modalità Qualità offrirà 4K reali a 30 fps con ray tracing impostato su "ultra".
Xbox Series S, infine, offrirà due sole modalità grafiche: Prestazioni a 720p e 40 fps con sincronia verticale attivata sugli schermi compatibili, oppure Qualità a 1080p e 30 fps, in entrambi i casi con ray tracing spento.