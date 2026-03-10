Crimson Desert annuncia le modalità grafiche su PS5, PS5 Pro e Xbox

Pearl Abyss ha annunciato ufficialmente le modalità grafiche di Crimson Desert su PS5, PS5 Pro e Xbox Series X|S, con tanto di dettagli relativi a risoluzione, frame rate ed effetti disponibili per ognuna di queste opzioni.

Come rivelato alcuni giorni fa, su PlayStation 5 e Xbox Series X sarà possibile scegliere fra tre differenti modaità, ovverosia Prestazioni, Bilanciata e Qualità, con la prima che gira a 1080p e 60 frame al secondo con sincronia verticale attivata, oltre 60 fps in presenza di variable refresh rate e ray tracing impostato su "basso".

La modalità Bilanciata vanterà una risoluzione 4K upscalata da 1280p tramite FSR 3 e raggiungerà i 40 fps in vsync sugli schermi compatibili, anche qui con ray tracing impostato su "basso", mentre la modalità Qualità girerà a 4K upscalati da 1440p con FSR 3, 30 fps e ray tracing impostato su "alto".

Considerata l'ampiezza dell'open world del titolo firmato Pearl Abyss e le sue grandi ambizioni, si tratta di valori molto interessanti, che tuttavia bisognerà ovviamente verificare sul piano della stabilità da qui al lancio ufficiale.