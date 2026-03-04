0

Preordina Crimson Desert Day One Edition: vaste ambientazioni, combattimenti brutali e una storia da scoprire

Tra le proposte di Amazon troviamo Crimson Desert Day One Edition per PS5 in preordine. Si tratta del gioco più atteso di marzo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/03/2026
Crimson Desert PS5
Crimson Desert
Crimson Desert
Articoli News Video Immagini

Se sei alla ricerca di nuove avventure, Crimson Desert Day One Edition per PS5 è in preordine su Amazon a 69,98 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Tieni a mente che il gioco uscirà ufficialmente il 19 marzo, quindi tra poco. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova avventura da scoprire

Si tratta di uno degli open world più ambiziosi degli ultimi anni e ha già attirato l'attenzione di una vasta fetta di giocatori. Questa esperienza è ambientata nel continente di Pywel, un mondo aperto che potrai esplorare liberamente lasciandoti sorprendere da ambientazioni affascinanti, nonché da una serie di pericoli che dovrai affrontare. Il sistema di combattimento si basa su azioni dinamiche e scontri brutali, tra spade, lance e archi. Potrai combinare una serie di armi e abilità per vivere un gameplay ancora più stimolante.

Crimson Desert e Planet of Lana 2 sono i giochi più attesi di marzo Crimson Desert e Planet of Lana 2 sono i giochi più attesi di marzo

Vestirai i panni di Kliff, accompagnato dai compagni Oongka, Yann e Naira. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo averlo provato, in attesa della recensione ufficiale.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Preordina Crimson Desert Day One Edition: vaste ambientazioni, combattimenti brutali e una storia da scoprire