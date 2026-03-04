Preordina Crimson Desert Day One Edition: vaste ambientazioni, combattimenti brutali e una storia da scoprire

Se sei alla ricerca di nuove avventure, Crimson Desert Day One Edition per PS5 è in preordine su Amazon a 69,98 €. Puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Tieni a mente che il gioco uscirà ufficialmente il 19 marzo, quindi tra poco. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una nuova avventura da scoprire

Si tratta di uno degli open world più ambiziosi degli ultimi anni e ha già attirato l'attenzione di una vasta fetta di giocatori. Questa esperienza è ambientata nel continente di Pywel, un mondo aperto che potrai esplorare liberamente lasciandoti sorprendere da ambientazioni affascinanti, nonché da una serie di pericoli che dovrai affrontare. Il sistema di combattimento si basa su azioni dinamiche e scontri brutali, tra spade, lance e archi. Potrai combinare una serie di armi e abilità per vivere un gameplay ancora più stimolante.

Vestirai i panni di Kliff, accompagnato dai compagni Oongka, Yann e Naira. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere le nostre prime impressioni dopo averlo provato, in attesa della recensione ufficiale.