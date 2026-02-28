Crimson Desert su PC impressiona Digital Foundry grazie al BlackSpace Engine

La demo analizzata da Alex Battaglia girava su una configurazione con Ryzen 9 7900X3D e Radeon RX 7900 XTX, con il gioco impostato in 4K nativo, FSR Native AA, v‑sync e preset ultra. Nonostante l'assenza di qualsiasi forma di upscaling, le prestazioni sono state giudicate molto buone, soprattutto se confrontate con quelle di molti titoli basati su Unreal Engine 5 a parità di risoluzione e qualità visiva.

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Crimson Desert , ma Digital Foundry ha già pubblicato un'analisi dedicata a una demo della versione PC, elogiando il lavoro svolto da Pearl Abyss con il BlackSpace Engine , il motore proprietario dello studio. Secondo DF, la tecnologia sviluppata dal team coreano riesce a coniugare grafica di fascia alta e prestazioni solide, un equilibrio sempre più raro nei titoli moderni.

Illuminazione al livello del Lumen di Unreal Engine, ma con prestazioni migliori

L'illuminazione è il punto forte: Crimson Desert utilizza un sistema di global illumination ray‑traced per‑pixel, capace di offrire rimbalzi di luce credibili e ombreggiature naturali. Presenti anche riflessi ray‑traced, soprattutto su superfici d'acqua e pavimenti lucidi, integrati con soluzioni in screen space quando necessario. Per Digital Foundry, il risultato è sorprendentemente naturale e competitivo con il Lumen dell'Unreal Engine 5, ma con un impatto prestazionale inferiore.

Molto apprezzata anche la simulazione dell'acqua, più fisica e volumetrica rispetto ai tradizionali effetti 2D, e la distruttibilità ambientale, che richiama titoli come Crysis o Far Cry 2. La resa della distanza è insolitamente ricca: vegetazione tridimensionale anche a grande distanza, animazioni ambientali estese e nuvole volumetriche contribuiscono a un quadro tecnico di altissimo livello.

Digital Foundry conferma inoltre il supporto a upscaling e frame generation, incluso FSR Redstone con ray regeneration, e prevede l'arrivo di soluzioni Nvidia. Il giudizio preliminare è molto positivo: Pearl Abyss sembra puntare forte sul PC, con un gioco visivamente spettacolare ma potenzialmente meno pesante del previsto per le configurazioni dei giocatori.