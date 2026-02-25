Crimson Desert vanta un cast di doppiatori da Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3 e Arcane

Parliamo di nomi famosi che hanno lavorato in precedenza a opere come Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3 e Arcane .

Crimson Desert è sempre più vicino e gli sviluppatori continuano a condividere sempre più dettagli per cercare di attirare il pubblico all'acquisto al lancio. Ora, si è parlato dei doppiatori che daranno la propria voce ai personaggi di questo gioco d'azione a mondo aperto.

I nomi principali del cast di Crimson Desert

Nello specifico, il protagonista Kliff è doppiato da Alec Newman, che è stato Adam Smasher in Cyberpunk 2077. In una intervista con Epic Games, Newman ha affermato: "La sua voce era bassa, a volte quasi un ringhio. È un registro più profondo rispetto alla mia normale voce parlata, ma conferisce un carattere che sembrava adatto a Kliff. C'era del pericolo nella sua voce, ma anche un calore enorme e un senso di lealtà."

Damiane e Oongka, altri due personaggi giocabili, sono invece interpretati da Rebecca Hansen e Stewart Scudamore. La prima è nota per il ruolo di Alfira in Baldur's Gate 3, mentre il secondo è noto per aver dato la propria voce a Rictus in Arcane.

Il tweet sopra svela anche che Peter Bramhill (Final Fantasy XIV) sarà Yann, Emily Barber (Bridgerton) sarà Naira e Alastair Parker (Dragon Age: Inquisition) sarà Myurdin. Ovviamente dovremo attendere l'uscita del gioco per analizzare le loro capacità.

Vi segnaliamo infine che se volete comportarvi da "malvagi" in Crimson Desert è meglio se ci ripensate.