Gli autori di Crimson Desert dicono che non dobbiamo preoccuparci per Denuvo e i problemi prestazionali

Come vi abbiamo già segnalato, Crimson Desert includerà Denuvo, la tecnologia anti-tamper che mira a bloccare la pirateria (perlomeno in prossimità del lancio, quando si concentrano le vendite). Alcuni fan non ne sono stati felici e hanno criticato la mossa, affermando che Denuvo peggiora le prestazioni.

Pearl Abyss, team autore del gioco d'azione e avventura a mappa aperta, afferma però che non dobbiamo preoccuparci.