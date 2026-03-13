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Gli autori di Crimson Desert dicono che non dobbiamo preoccuparci per Denuvo e i problemi prestazionali

Da poco, gli sviluppatori di Crimson Desert hanno svelato che il gioco d'azione a mappa aperta includerà Denuvo su PC e i fan non sono stati felici della notizia. Ora, però, il team rassicura.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/03/2026
Il protagonista di Crimson Desert
Crimson Desert
Crimson Desert
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Come vi abbiamo già segnalato, Crimson Desert includerà Denuvo, la tecnologia anti-tamper che mira a bloccare la pirateria (perlomeno in prossimità del lancio, quando si concentrano le vendite). Alcuni fan non ne sono stati felici e hanno criticato la mossa, affermando che Denuvo peggiora le prestazioni.

Pearl Abyss, team autore del gioco d'azione e avventura a mappa aperta, afferma però che non dobbiamo preoccuparci.

Il commento di Pearl Abyss su Denuvo DRM

Viene infatti spiegato che le prime versioni del gioco avevano già implementato Denuvo DRM e quindi quanto abbiamo visto fino ad ora era "condizionato" dalla tecnologia anti-tamper.

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"I video dei benchmark e le specifiche prestazionali che abbiamo condiviso sono stati tutti creati con l'esatta stessa implementazione di Denuvo presente nella build di lancio", ha dichiarato un rappresentante di Pearl Abyss al giornalista Paul Tassi. "Questo include i video sulle prestazioni di Digital Foundry. È importante che l'esperienza con il gioco dei recensori e di chi effettua i benchmark sia, in ultima analisi, rappresentativa di quella del consumatore finale".

Crimson Desert svela i requisiti PC, con la risoluzione e il frame rate che il gioco raggiungerà Crimson Desert svela i requisiti PC, con la risoluzione e il frame rate che il gioco raggiungerà

Pare quindi che le analisi di Digital Foundry, che è rimasta impressionata da Crimson Desert, siano già rappresentative di quanto il videogioco possa fare con Denuvo installato. Alcuni giocatori però sono contrari a tale tecnologia per principio e non solo per i possibili effetti sulle prestazioni, quindi forse questo non basterà a rassicurarli.

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