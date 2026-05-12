Crimson Desert avrà presto DLC ed espansioni, dice Pearl Abyss

Crimson Desert si conferma un grande successo, cosa certificata anche dai risultati finanziari di Pearl Abyss giunti con la conclusione del trimestre fiscale, che mostrano come il gioco abbia fatto registrare allo studio dei guadagni record con 180 milioni di dollari solo dal titolo in questione, preparandosi a espansioni e DLC.
Per fare un paragone, nel medesimo trimestre il MMORPG Black Desert Online ha portato 40 milioni di dollari, che se non altro dimostrano come il gioco sia ancora attivo e in grado di far andare l'economia in maniera positiva ma ovviamente si trova decisamente lontano dal successo esplosivo del nuovo action RPG.
D'altra parte, abbiamo visto di recente come Crimson Desert abbia superato il traguardo dei 5 milioni di copie vendute nel giro delle prime settimane di presenza sul mercato, dunque era indubbio che la questione avrebbe avuto risvolti positivi nell'economia di Pearl Abyss.
Supporto a lungo termine, anche con nuovi contenuti
Per questo motivo, non stupisce il fatto che il team stia pensando ad espandere ancora il gioco, e non solo attraverso l'esteso supporto che abbiamo visto già nelle prime settimane con aggiornamenti continui, ma anche con nuovi contenuti attraverso espansioni e DLC.
Questo è ovviamente il prossimo passo nel piano previsto per Crimson Desert: considerando il suo ampio open world da esplorare, è chiaro che la mappa si presta a numerose aggiunte e novità per ampliare il gameplay.
Nel resoconto finanziario, il team parla esplicitamente di aggiunge in termini di contenuti, e in particolare attraverso DLC: "Crimson Desert continuerà a concentrarsi sul miglioramento della soddisfazione degli utenti e sulla promozione di nuove vendite attraverso aggiornamenti costanti, ampliando al contempo la propria presenza sul mercato grazie all'espansione della piattaforma", si legge nei documenti in questione.
"Inoltre, stiamo attualmente valutando diverse modalità per portare il gioco a un livello superiore, compresi i contenuti scaricabili (DLC). Condivideremo i dettagli non appena saranno definiti i piani concreti".
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