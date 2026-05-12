Crimson Desert avrà presto DLC ed espansioni, dice Pearl Abyss

Crimson Desert si conferma un grande successo, cosa certificata anche dai risultati finanziari di Pearl Abyss giunti con la conclusione del trimestre fiscale, che mostrano come il gioco abbia fatto registrare allo studio dei guadagni record con 180 milioni di dollari solo dal titolo in questione, preparandosi a espansioni e DLC.

Per fare un paragone, nel medesimo trimestre il MMORPG Black Desert Online ha portato 40 milioni di dollari, che se non altro dimostrano come il gioco sia ancora attivo e in grado di far andare l'economia in maniera positiva ma ovviamente si trova decisamente lontano dal successo esplosivo del nuovo action RPG.

D'altra parte, abbiamo visto di recente come Crimson Desert abbia superato il traguardo dei 5 milioni di copie vendute nel giro delle prime settimane di presenza sul mercato, dunque era indubbio che la questione avrebbe avuto risvolti positivi nell'economia di Pearl Abyss.