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Questi tre giochi gratuiti di PS Plus non saranno più disponibili da domani: otteneteli ora

Gli abbonati a PS Plus di qualsiasi livello hanno ancora 24 ore per poter richiedere questi tre giochi e aggiungerli alla propria libreria: potranno usarli finché sono abbonati.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   01/06/2026
PS Plus

Come ogni mese, il primo martedì di giugno vedrà il cambio dei giochi di PS Plus Essential, ovvero i titoli che mensilmente vengono offerti agli abbonati. Questo significa che avete tempo fino a domani per aggiungere tre giochi alla libreria e renderli vostri per sempre (o per meglio dire, finché avrete la sottoscrizione attiva).

Parliamo di Nine Sols, EA Sports FC 26 e Wuchang: Fallen Feathers.

I giochi di PS Plus che stanno per essere rimossi

Nine Sols è un gioco d'azione a scorrimento laterale con un sistema di parry in stile Sekiro. In un mondo sci-fi, il nostro personaggio deve esplorare una stazione spaziale nella quale sconfiggere i 9 Sols, potenti regnanti che hanno preso il controllo sulla società. Si tratta di un gioco ad alto tasso di difficoltà, in un mondo da esplorare con una leggera struttura da metroidvania.

EA Sports FC 26 non ha bisogno di presentazioni, ma facciamole comunque. Si tratta ad oggi del capitolo più recente della serie calcistica di Electronic Arts, con modalità offline ed online. Il gioco è incluso anche nell'abbonamento EA Play.

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Wuchang: Fallen Feathers, infine, è il gioco soulslike cinese di Leenzee Games, pubblicato dall'editore italiano 505 Games, che ha da poco acquistato i diritti sul franchise. Ci mette nei panni di una giovane donna colpita da una strana malattia che ricopre di piume le persone e le fa impazzire. La protagonista però mantiene il senno e ottiene potere da questa pestilenza. Dovremo farci strada in un regno distrutto combattendo a suon di schivate, magie e parry.

Ecco infine i giochi "gratis" di giugno per PS4 e PS5 per il tier Essential.

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