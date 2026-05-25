L'annuncio dei giochi "gratis" del PlayStation Plus di giugno è alle porte

Siamo arrivati all'ultima settimana di maggio, e questo significa che dovrebbe mancare davvero poco all'annuncio dei giochi mensili del PlayStation Plus Essential di giugno, disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, indipendentemente dal piano attivo.
Solitamente Sony rivela la line‑up il mercoledì precedente al primo martedì del mese successivo: in questo caso, la data da segnare sul calendario è mercoledì 27 maggio alle 17:30 (ora italiana).
Esistono tuttavia rare eccezioni, spesso legate a eventi PlayStation. A tal proposito, ricordiamo che la prossima settimana è previsto un nuovo State of Play. Per quanto improbabile, non è da escludere che la compagnia possa optare per uno shadow drop (ovvero annuncio e pubblicazione immediata) dei giochi del tier Essential durante lo showcase.
Quando saranno disponibili i giochi del PS Plus Essential?
Se Sony seguirà le consuete tempistiche, i nuovi giochi PS4 e PS5 verranno resi disponibili la mattina di martedì 2 giugno, subito dopo l'aggiornamento di metà giornata del PlayStation Store. Questo significa che avete ancora una settimana per riscattare i titoli offerti a maggio.
Al momento regna il massimo riserbo sulla line‑up di giugno, anche se alcune novità potrebbero emergere in anticipo grazie alle tradizionali soffiate degli insider, come billbil‑kun. Resta inoltre l'incognita Big Walk, l'avventura cooperativa già confermata come titolo destinato al debutto direttamente nel catalogo PlayStation Plus, ma ancora priva di una data di uscita ufficiale.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.