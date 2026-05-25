L'annuncio dei giochi "gratis" del PlayStation Plus di giugno è alle porte

Siamo arrivati all'ultima settimana di maggio, e questo significa che dovrebbe mancare davvero poco all'annuncio dei giochi mensili del PlayStation Plus Essential di giugno, disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, indipendentemente dal piano attivo.

Solitamente Sony rivela la line‑up il mercoledì precedente al primo martedì del mese successivo: in questo caso, la data da segnare sul calendario è mercoledì 27 maggio alle 17:30 (ora italiana).

Esistono tuttavia rare eccezioni, spesso legate a eventi PlayStation. A tal proposito, ricordiamo che la prossima settimana è previsto un nuovo State of Play. Per quanto improbabile, non è da escludere che la compagnia possa optare per uno shadow drop (ovvero annuncio e pubblicazione immediata) dei giochi del tier Essential durante lo showcase.