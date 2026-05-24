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PS5 si è aggiornata e ha aggiunto nuovi sfondi per l'area di Benvenuto

Sony ha reso disponibili nuovi sfondi per l'area di Benvenuto di PlayStation 5, aggiornando la console. Vediamo cosa è stato aggiunto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/05/2026
Nathan Drake, Sully e Samuel Drake in Ucharted 4 La fine di un ladro

Tramite un aggiornamento di PlayStation 5 (che non è necessario scaricare) sono ora disponibili nuovi sfondi per l'area di Benvenuto della console.

Uno di questi era già noto e atteso, mentre l'altro è una novità non precedentemente annunciata. Vediamo i dettagli a riguardo.

I nuovi sfondi di PlayStation 5

Il primo tema introdotto è uno sfondo della categoria "Da PlayStation" e lo trovate andando nell'area Benvenuto e selezionando la categoria "Modifica sfondo" in alto a destra, sopra i Widget. Si tratta di uno sfondo animato, con una serie di colori che si muovono rapidamente e si fondono tra loro. Se soffrite di chinetosi, potrebbe non essere una buona scelta per voi.

Lo sfondo animato di PlayStation
Lo sfondo animato di PlayStation
Lo sfondo di Uncharted
Lo sfondo di Uncharted

Il secondo sfondo è invece quello dedicato al decimo anniversario di Uncharted 4. Propone l'artwork ufficiale di Uncharted Raccolta L'eredità Dei Ladri (che include il quarto capitolo insieme a L'Eredità Perduta): anche in questo caso si tratta di un tema animato, ma i movimenti sono veramente minimi e non dovrebbe dare alcun fastidio. In questo caso, per attivarlo dovete andare sempre nell'area di Benvenuto, "Modifica sfondo" e poi andare nella sezione "Giochi".

Uncharted 4 poteva essere molto diverso: ecco com'era la versione di Amy Hennig in un video Uncharted 4 poteva essere molto diverso: ecco com'era la versione di Amy Hennig in un video

Lo sfondo di Uncharted era atteso e si lega ai regali che Sony ha fatto a tutti i giocatori PS4 e PS5 per il decimo anniversario del quarto titolo numerato della serie.

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