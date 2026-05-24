PS5 si è aggiornata e ha aggiunto nuovi sfondi per l'area di Benvenuto

Uno di questi era già noto e atteso, mentre l'altro è una novità non precedentemente annunciata. Vediamo i dettagli a riguardo.

Tramite un aggiornamento di PlayStation 5 (che non è necessario scaricare) sono ora disponibili nuovi sfondi per l'area di Benvenuto della console.

I nuovi sfondi di PlayStation 5

Il primo tema introdotto è uno sfondo della categoria "Da PlayStation" e lo trovate andando nell'area Benvenuto e selezionando la categoria "Modifica sfondo" in alto a destra, sopra i Widget. Si tratta di uno sfondo animato, con una serie di colori che si muovono rapidamente e si fondono tra loro. Se soffrite di chinetosi, potrebbe non essere una buona scelta per voi.

Lo sfondo animato di PlayStation

Lo sfondo di Uncharted

Il secondo sfondo è invece quello dedicato al decimo anniversario di Uncharted 4. Propone l'artwork ufficiale di Uncharted Raccolta L'eredità Dei Ladri (che include il quarto capitolo insieme a L'Eredità Perduta): anche in questo caso si tratta di un tema animato, ma i movimenti sono veramente minimi e non dovrebbe dare alcun fastidio. In questo caso, per attivarlo dovete andare sempre nell'area di Benvenuto, "Modifica sfondo" e poi andare nella sezione "Giochi".

Lo sfondo di Uncharted era atteso e si lega ai regali che Sony ha fatto a tutti i giocatori PS4 e PS5 per il decimo anniversario del quarto titolo numerato della serie.