Uncharted 4 poteva essere molto diverso: ecco com'era la versione di Amy Hennig in un video

Dopo aver lavorato ai capitoli precedenti e a diversi altri titoli, Hennig lasciò Naughty Dog nel 2014 proprio durante lo sviluppo di Uncharted 4, con il progetto che passò interamente nelle mani di Neil Druckmann e Bruce Straley, i quali effettuarono diverse modifiche al progetto originale.

Uncharted 4: Fine di un Ladro compie 10 anni e, per l'occasione, il canale YouTube Thekempy ha pubblicato un'interessante retrospettiva sul gioco, ma mostrandolo in una luce diversa: nel video possiamo infatti vedere quella che doveva essere la versione originale del gioco secondo Amy Hennig , autrice della prima sceneggiatura.

Modifiche sostanziali al progetto

Il video documentario visibile qui sotto consente di avere un'idea piuttosto precisa di come dovevano presentarsi alcuni livelli e momenti del gioco secondo le idee originali di Hennig, ed è una testimonianza davvero interessante.

Si tratta di elementi di gioco che sono stati ricostruiti partendo da un esteso data mining su Uncharted 4: Fine di un ladro, attraverso un lungo lavoro durato vari anni ed effettuato dallo youtuber Mchael Kemp, cercando di recuperare quanti più elementi possibile.

Quello che emerge dal documentario è che la sceneggiatura originale prevedeva un ruolo più incisivo di Elena Fisher in vari momenti del gioco, anche all'inizio, con l'esplorazione della nave di Henry Avery che sarebbe dovuta essere effettuata in coppia da Nathan e Elena, facendo peraltro scattare una sorta di flashback giocabile con protagonista lo stesso pirata Avery.

Doveva inoltre tornare in scena il personaggio di Charlie Cutter, ed erano previsti diversi eventi peculiari interattivi nel corso della storia, come elementi di survival in alcune determinate fasi del gioco, come quando il protagonista si sarebbe dovuto trovare a sopravvivere su un'isola deserta.

Il progetto ebbe alcuni problemi con i responsabili e addirittura rischiò di essere cancellato da Sony in seguito all'uscita di scena di Hennig, ma venne poi recuperato da Naughty Dog.