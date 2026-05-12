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Amazon rende disponibili le consegne entro 30 minuti, per ora solo negli Stati Uniti d'America

Amazon è già molto veloce nel consegnare i propri pacchi, ma vuole diventare ancora più rapida e ha dato il via alle consegne entro 30 minuti. Vediamo come funzionano.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/05/2026
Una scatola di Amazon davanti a una porta, per terra

Più veloci. Supponiamo che sia questa la parola chiave di Amazon quando si tratta delle consegne, visto che ha ora deciso di avviare Amazon Now in svariate città degli USA. Parliamo di un nuovo tipo di consegna rapidissima, entro trenta minuti dal momento dell'ordine.

Ovviamente non si può ordinare qualsiasi prodotto. Vediamo come funziona e dove è attiva al momento.

Come funziona Amazon Now

Secondo quanto svelato da Amazon, ci sono "migliaia" di prodotti disponibili per la consegna in 30 minuti, compresi prodotti freschi, latticini e uova, prodotti da forno, articoli per la salute e la cura della persona, prodotti per l'infanzia e per animali domestici, elettronica e alcolici, dove consentito. Nella maggior parte delle zone, l'opzione sarà disponibile 24 ore su 24. I prodotti disponibili per questo tipo di consegna avranno un banner dedicato sul sito e nell'app.

I furgoni di Amazon Prime
I furgoni di Amazon Prime

Al momento dell'avvio del servizio, Amazon Now è disponibile per Atlanta, Dallas-Fort Worth, Philadelphia e Seattle, ma arriverà anche ad Austin, Denver, Houston, Minneapolis, Orlando, Oklahoma City e Phoenix. Entro la fine dell'anno, Amazon si aspetta di poter raggiungere decine di milioni di clienti in queste e altre città, mentre amplia il servizio. I primi test sono avvenuti a Seattle e Philadelphia a dicembre e si tratta di un modo per contrastare servizi di consegna rapida come DoorDash, Uber Eats e Instacart.

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Per quanto riguarda i prezzi, i prodotti sotto i quindici dollari richiedono 3,99 dollari per la consegna ($1,99 per i membri Prime). Sopra tale cifra, la consegna costa 13,99 dollari per i non membri e 3,99 dollari per gli abbonati.

Per ora non ci sono dettagli per l'ampliamento di questo servizio fuori dagli USA e supponiamo che l'arrivo in Italia non sia previsto a breve termine.

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