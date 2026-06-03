God of War: Laufey è il nuovo capitolo della serie Sony, annunciato con un lungo video gameplay

Confermando le tante voci di corridoio emerse nei mesi scorsi, a chiudere alla grande lo State of Play di giugno è stato God of War: Laufey , ovvero il nuovo capitolo della serie di Sony Santa Monica che ha per protagonista Laufey o Faye, la moglie di Kratos .

Una nuova avventura epica contro varie divinità

Laufey (o Faye, come viene chiamata da Kratos), in quanto gigantessa, è in possesso di una forza straordinaria e grandi capacità di combattimento, cosa che le consente di fronteggiare divinità di vario tipo al pari di Kratos, come possiamo vedere anche in questi primi minuti di gioco.

Come era emerso da varie voci di corridoio, sembra che God of War: Laufey esplori mitologie diverse: nel video vediamo infatti la protagonista alle prese con miti e divinità dell'antico Egitto, e forse anche di altre mitologie proprie di Asia e Sud America, in un misto che compone l'aldilà degli Dei.

Dopo alcuni minuti di esplorazione e qualche primo combattimento, che consente di avere solo un'idea delle abilità e dei poteri speciali, Laufey viene in contatto con le divinità del luogo e imprigionata, facendo peraltro la conoscenza di un bizzarro compagno di sventura, una sorta di cubo gelatinoso con una spada incastonata che la aiuta a recuperare il proprio pieno potere.

Con questa "luce dorata", Faye è in grado di eseguire attacchi potenti e sfruttare ulteriori possibilità di movimento, oltre a poter utilizzare la spada incastonata nel cubo come arma principale per combattere, in grado di trasformare la propria lama in varie maniere per offrire diverse possibilità di attacco.

La missione di Faye è ovviamente sconfiggere le minacce che si parano dinanzi e la separano dai propri cari, all'interno di un viaggio che sembra decisamente epico. Non c'è ancora una data di uscita per God of War: Laufey, ma il gioco sembra essere già a buon punto dello sviluppo.