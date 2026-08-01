Halo: Campaign Evolved pare non abbia sfondato su PS5, una scommessa persa per Xbox?

Bisogna premettere che i dati relativi all'attività online possono risultare alquanto fuorvianti per un gioco che, di fatto, non ha il multiplayer vero e proprio (fatta eccezione per la Campagna in cooperativa), ma per il momento la questione può far emergere interessanti speculazioni, come quella di Windows Central.

Non si tratta dunque di ragionare su dati di vendita, perché quelli non sono ancora disponibili e, anzi, le prime avvisaglie su questo fronte sembravano anche positive, con Halo: Campaign Evolved che era emerso tra i titoli più prenotati su PlayStation Store , ma le informazioni sull'attività online pubblicate in seguito sembrano dipingere una realtà diversa.

Non ci sono ancora dati di vendita precisi, ma stando ad alcune informazioni emerse sul coinvolgimento online in USA pare che Halo: Campaign Evolved non solo non abbia sfondato su PS5 , ma che si possa considerare un mezzo flop, considerando le aspettative, cosa che potrebbe mettere in discussione tutta la strategia multipiattaforma di Xbox .

Il gioco non vale la candela?

Mat Piscatella di Circana ha riferito che, in base al "Player Engagement Tracker" in uso dalla sua compagnia, Halo: Campaign Evolved al lancio si è piazzato al quarto posto tra i giochi più giocati online in USA su Xbox con l'8% del totale dei giocatori impegnato sul titolo in questione, al 14° posto su Steam (con il 2% dei giocatori impegnati) e al 29° posto su PS5, con l'1% dei giocatori sul titolo di Halo Studios.



Come detto, il dato può essere fuorviante, ma in base a questi numeri risulta chiaro come Halo sia ancora un gioco fondamentalmente da utenti Xbox, e che evidentemente gli utenti PlayStation hanno alquanto snobbato.

Considerando che si tratta di una vera e propria bandiera di Xbox, il cui spostamento su PlayStation ha causato un vero e proprio cambio di paradigma, con grandi discussioni e polemiche da parte degli utenti affezionati, se tali risultati venissero confermati ci sarebbe da pensare a un fallimento dell'operazione.

Se le vendite non dovessero essere estremamente convincenti, il fatto di portare Halo su PS5 potrebbe risultare più un danno d'immagine per Xbox che altro, forse rimettendo in discussione tutta l'operazione "Latitude", ovvero il nome in codice con cui pare venisse identificata l'apertura al multiplayer delle esclusive Xbox Game Studios.

In effetti, la questione è in fase di revisione all'interno di Xbox, con il recente annuncio del ritorno alle esclusive a partire da Gears of War: E-Day e Clockwork Revolution e il piano per il rilancio della divisione gaming di Microsoft che parte dal rimettere al centro la console Xbox.