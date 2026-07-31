Warlock: Dungeons & Dragons, il gameplay si mostrerà alla Gamescom, confermata la presenza di Tasha

Wizards of the Coast ha svelato nuovi dettagli su Warlock: Dungeons & Dragons, l'avventura d'azione in terza persona sviluppata da Invoke Studios. Durante la Gen Con 2026 è stata confermata la presenza di Tasha, celebre personaggio dell'universo di D&D, che avrà un ruolo centrale nella storia della protagonista Kaatri.

Tasha sarà interpretata attraverso voce e performance capture da Maggie Robertson, conosciuta soprattutto per aver prestato voce e movimenti a Lady Dimitrescu in Resident Evil Village. Kaatri avrà invece la voce di Tricia Helfer, attrice apparsa in produzioni come Battlestar Galactica e Lucifer.