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Warlock: Dungeons & Dragons, il gameplay si mostrerà alla Gamescom, confermata la presenza di Tasha

Maggie Robertson interpreterà la celebre strega di Greyhawk, Tasha, mentre Tricia Helfer sarà la protagonista; il primo gameplay verrà mostrato il 25 agosto alla Gamescom 2026.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   31/07/2026
Warlock

Wizards of the Coast ha svelato nuovi dettagli su Warlock: Dungeons & Dragons, l'avventura d'azione in terza persona sviluppata da Invoke Studios. Durante la Gen Con 2026 è stata confermata la presenza di Tasha, celebre personaggio dell'universo di D&D, che avrà un ruolo centrale nella storia della protagonista Kaatri.

Tasha sarà interpretata attraverso voce e performance capture da Maggie Robertson, conosciuta soprattutto per aver prestato voce e movimenti a Lady Dimitrescu in Resident Evil Village. Kaatri avrà invece la voce di Tricia Helfer, attrice apparsa in produzioni come Battlestar Galactica e Lucifer.

Una storia originale

Il gioco racconterà una storia originale ambientata in un mondo aperto dalle atmosfere dark fantasy. Kaatri viene descritta come una guerriera veterana costretta a stringere un patto per ottenere poteri magici ultraterreni e affrontare le forze oscure che minacciano il mondo. Proprio Tasha sembra essere la figura collegata a questo accordo, anche se non è ancora chiaro quale sarà la vera natura del rapporto tra le due.

Tasha, il patrono di Kaatri
Tasha, il patrono di Kaatri

Sul piano del gameplay, Warlock: Dungeons & Dragons dovrebbe combinare le capacità marziali di Kaatri con i poteri ottenuti attraverso il patto. Invoke Studios sembra quindi intenzionata a reinterpretare classi, magie e creature di D&D all'interno di un'esperienza più immediata rispetto a un gioco di ruolo tradizionale, con combattimenti in tempo reale, esplorazione e progressione del personaggio.

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Al momento non è nota la data d'uscita, ma dopo gli annunci di Wizards of the Coast su Dungeons & Dragons sappiamo che il 25 agosto 2026, alla Opening Night Live della Gamescom, verrà mostrato per la prima volta il gameplay.

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Il publisher ci ha dato la possibilità di assistere in anteprima agli annunci della GenCon 2026.
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