Il gruppo dietro ai leak di GTA 6 fissa data e orario della prossima fuga d'informazioni

Il gruppo Cyberleek, responsabile dei leak di GTA 6 circolati ieri sera, ha annunciato che pubblicherà ulteriore materiale trafugato, indicando persino data e orario della prossima fuga d'informazioni.

Per chi non lo sapesse, ieri sera, martedì 18 agosto, come un fulmine a ciel sereno, sono comparsi online due brevi video di gameplay e un'immagine che potrebbe raffigurare l'intera mappa del gioco. Take‑Two e Rockstar Games si sono attivate immediatamente per rimuovere il materiale dai social, suggerendone indirettamente l'autenticità.

Cyberleek sostiene di aver diffuso i contenuti come forma di protesta contro la decisione di pubblicare GTA 6 solo in formato digitale (con la versione fisica limitata a un codice di download) e contro la scelta di PlayStation di interrompere la produzione di dischi dal 2028.