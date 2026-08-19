Il gruppo dietro ai leak di GTA 6 fissa data e orario della prossima fuga d'informazioni

Il gruppo Cyberleek, responsabile dei leak di GTA 6 circolati ieri sera, ha annunciato che pubblicherà ulteriore materiale trafugato, indicando persino data e orario della prossima fuga d'informazioni.
Per chi non lo sapesse, ieri sera, martedì 18 agosto, come un fulmine a ciel sereno, sono comparsi online due brevi video di gameplay e un'immagine che potrebbe raffigurare l'intera mappa del gioco. Take‑Two e Rockstar Games si sono attivate immediatamente per rimuovere il materiale dai social, suggerendone indirettamente l'autenticità.
Cyberleek sostiene di aver diffuso i contenuti come forma di protesta contro la decisione di pubblicare GTA 6 solo in formato digitale (con la versione fisica limitata a un codice di download) e contro la scelta di PlayStation di interrompere la produzione di dischi dal 2028.
Un nuovo leak tra poche ore
Come riportato da InsiderGaming, tramite il proprio server Discord Cyberleek ha annunciato che la prossima ondata di leak è prevista per le 02:00 italiane del 20 agosto. Il gruppo parla di "2-4 nuovi leak", senza chiarire se si tratti di screenshot, video o una combinazione dei due.
Cyberleek ha anche anticipato alcuni dettagli su ciò che potrebbe essere mostrato: Lucia alla guida di un airboat nelle paludi di Leonida, la presenza di un alligatore, un sistema dedicato alla modifica delle armi e all'inventario nel bagagliaio, e una sequenza con la polizia a cinque stelle, completa di chiodi a terra e una risposta particolarmente aggressiva delle forze dell'ordine.
Se confermati, questi elementi offrirebbero uno sguardo inedito su meccaniche e ambientazioni mai viste prima, complicando ulteriormente la situazione per Rockstar Games a pochi giorni dall'ampia presentazione del gameplay, prevista per il 27 agosto alle 21:00 italiane in anteprima su Netflix.