The Witcher 3: Remastered è dietro l'angolo, ecco gli orari di lancio su PC, PS5, Xbox e Nintendo Switch 2

Per preparare i giocatori all'arrivo dell'aggiornamento, CD Projekt RED ha pubblicato una mappa globale con gli orari di lancio , che trovate qui sotto. Come mostrato dall'immagine, per l'Italia e gli altri Paesi in fascia CEST il debutto è fissato alle 12:00 di domani, martedì 29 settembre , indipendentemente dalla piattaforma.

Il lancio di The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered su PS5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch 2 è ormai imminente, sotto forma di download gratuito per chi possiede già il gioco base.

Per questo motivo non è previsto alcun preload su nessuna piattaforma, né su console né su PC, dato che gli store digitali non consentono il download anticipato delle patch. A questo proposito, CD Projekt RED ha svelato anche le dimensioni del download su ogni piattaforma .

È bene precisare che non si tratta di orari di sblocco del gioco, bensì del momento di pubblicazione della patch: la Remastered non è una nuova edizione separata, ma un corposo aggiornamento che si applica direttamente alla versione esistente.

Che cos'è la versione Remastered di The Witcher 3?

Per chi non lo sapesse, la Remastered introduce un aggiornamento profondo che punta a modernizzare l'esperienza su ogni fronte, senza tradire ciò che lo ha reso un classico del genere. L'aspetto visivo è stato potenziato con texture migliorate, una illuminazione globale rivista, un HDR più efficace e tecnologie avanzate come ray tracing e path tracing su PC, mentre il fogliame e numerosi asset ambientali sono stati rielaborati per una resa più naturale. Sul piano tecnico arrivano DLSS 4.5, FSR 4, XeSS 2.0, oltre al supporto dedicato per PS5 Pro, Xbox Play Anywhere e alle funzioni pensate per Nintendo Switch 2, come modalità mouse e dual grip.

Il combattimento è stato reso più dinamico grazie a animazioni aggiornate, nuove finisher, una telecamera più reattiva e IA dei mostri migliorata. Anche l'esplorazione beneficia di movimenti più fluidi e di una gestione del cavallo più precisa. Inoltre, anche la progressione del personaggio è stata aggiornata con un albero delle abilità ripensato, mentre tra le novità troviamo anche trasmogrificazione, una photo mode ampliata, nuove opzioni di accessibilità, UI più leggibile, tutorial modernizzati e un sistema di loot rivisto.