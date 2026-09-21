The Witcher 3 Remastered è Play Anywhere: se si possiede su Xbox si può ottenere su PC e viceversa

CD Projekt RED ha confermato che The Witcher 3 Remastered farà parte del programma Play Anywhere, ovvero se si possiede una copia del gioco su Xbox sarà possibile scaricare anche quella PC (attraverso Microsoft Store) e viceversa.
La questione è stata confermata dallo stesso studio, al momento attraverso un messaggio in giapponese, stranamente, ma comunque proveniente dall'account ufficiale: The Witcher 3 Wild Hunt sarà un gioco Play Anywhere dal 29 settembre, cosa che introduce tutti i vantaggi del programma di Microsoft.
Il Play Anywhere consente di ottenere una copia del gioco su Xbox Series X|S e contemporaneamente anche su PC attraverso Microsoft Store, oltre ad avere altri vantaggi come la possibilità di condividere salvataggi e progressi tra una versione e l'altra.
Un'operazione sempre più vantaggiosa
Il 29 settembre corrisponde alla data di uscita di The Witcher 3 Remastered, il grosso aggiornamento che di fatto introduce una versione completamente rinnovata del gioco, con grafica e performance migliorate, oltre ad aggiungere le espansioni Hearts of Stone e Blood and Wine per tutti.
La remaster sarà gratuita per tutti coloro che possiedono il gioco originale, e questo consente a tutti di ottenere in questo modo anche le due espansioni, in un'operazione di rilancio che si presenta davvero vantaggiosa anche per i giocatori.
L'aggiunta del Play Anywhere introduce un ulteriore vantaggio per i giocatori: dal 29 settembre potremo dunque ottenere il "dual entitlement" per quanto riguarda le versioni Xbox Series X|S e PC, potendo giocare a The Witcher 3 su entrambe le piattaforme anche avendo acquistato una sola delle due versioni.
Ricordiamo inoltre che per il 2027 è attesa anche la nuova espansione Songs of the Past di The Witcher 3, che a quanto pare non sarebbe potuta esistere senza la versione Remaster del gioco base.