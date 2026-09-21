The Witcher 3 Remastered è Play Anywhere: se si possiede su Xbox si può ottenere su PC e viceversa

CD Projekt RED ha confermato che The Witcher 3 Remastered farà parte del programma Play Anywhere, ovvero se si possiede una copia del gioco su Xbox sarà possibile scaricare anche quella PC (attraverso Microsoft Store) e viceversa.

La questione è stata confermata dallo stesso studio, al momento attraverso un messaggio in giapponese, stranamente, ma comunque proveniente dall'account ufficiale: The Witcher 3 Wild Hunt sarà un gioco Play Anywhere dal 29 settembre, cosa che introduce tutti i vantaggi del programma di Microsoft.

Il Play Anywhere consente di ottenere una copia del gioco su Xbox Series X|S e contemporaneamente anche su PC attraverso Microsoft Store, oltre ad avere altri vantaggi come la possibilità di condividere salvataggi e progressi tra una versione e l'altra.