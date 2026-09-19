Galaxy S27 Pro e Ultra, ecco batteria e velocità di ricarica secondo le certificazioni

Emergono nuovi dettagli sui prossimi Galaxy S27 Pro e Ultra , in particolare sulle batterie e sulla velocità di ricarica. Le informazioni provengono dall'ente normativo cinese 3C, che in precedenza ha già fornito dettagli sulla ricarica dei Galaxy S27 e S27 Plus. Adesso, sono state svelate nuove informazioni sugli altri modelli.

La capacità delle batterie

Come anticipato, è stato l'ente normativo cinese 3C a inserire nell'elenco i due telefoni con i numeri di modello SM-S957 e SM-S958, corrispondenti al Galaxy S27 Pro e al Galaxy S27 Ultra. Secondo quanto riportato, entrambi i modelli supporteranno la ricarica cablata a 60 W. Non si tratta di una velocità particolarmente impressionante, ma è comunque positivo che sia prevista anche per il modello Pro. Proprio qualche settimana fa, 3C aveva inoltre comunicato che il modello base supporterà una ricarica da 25 W, mentre la variante Plus arriverà a 45 W.

Le certificazioni

Per quanto riguarda invece la capacità delle batterie, il modello Pro dovrebbe adottarne una da 5.087 mAh, mentre l'Ultra dovrebbe utilizzare una batteria da 5.534 mAh. Le capacità nominali dichiarate dovrebbero essere rispettivamente di 5.200 mAh e 5.700 mAh. Ricordiamo che la batteria dell'Ultra passerebbe dai precedenti 5.000 mAh, una capacità mantenuta dal 2021 con il Galaxy S21 Ultra. Si tratterebbe quindi di un aumento comunque significativo rispetto alle generazioni precedenti. Ovviamente sono informazioni da prendere con la dovuta cautela, in attesa di ulteriori dettagli ufficiali.