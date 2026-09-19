Il "giorno extra" del Tokyo Game Show 2026 è stato cancellato a causa di un'allerta tifone

Gli organizzatori del Tokyo Game Show hanno deciso di cancellare il "giorno extra" della fiera che era stato fissato per lunedì e che avrebbe reso questa edizione la più lunga nella storia dell'evento, a causa di un'allerta tifone che è emersa in Giappone in questi giorni.

Nel periodo precedente all'avvio della fiera il Tokyo Game Show 2026 era stato pubblicizzato anche come l'edizione più lunga mai vista prima, perché avrebbe dovuto estendersi anche a lunedì 21 settembre, andando dunque a coprire cinque giorni ed estendendosi su due settimane diverse, per la prima volta.

Purtroppo, le avverse condizioni meteo hanno spinto gli organizzatori ad annullare il giorno aggiuntivo, in quanto la zona del Makuhari Messe a Chiba è considerata a rischio.