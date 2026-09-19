0

Il "giorno extra" del Tokyo Game Show 2026 è stato cancellato a causa di un'allerta tifone

L'organizzazione ha ritenuto opportuno annullare l'ultimo giorno del Tokyo Game Show 2026, quello che l'avrebbe resa l'edizione più lunga nella storia, a causa di un'allerta tifone.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   19/09/2026
Il poster del Tokyo Game Show 2026

Gli organizzatori del Tokyo Game Show hanno deciso di cancellare il "giorno extra" della fiera che era stato fissato per lunedì e che avrebbe reso questa edizione la più lunga nella storia dell'evento, a causa di un'allerta tifone che è emersa in Giappone in questi giorni.

Nel periodo precedente all'avvio della fiera il Tokyo Game Show 2026 era stato pubblicizzato anche come l'edizione più lunga mai vista prima, perché avrebbe dovuto estendersi anche a lunedì 21 settembre, andando dunque a coprire cinque giorni ed estendendosi su due settimane diverse, per la prima volta.

Purtroppo, le avverse condizioni meteo hanno spinto gli organizzatori ad annullare il giorno aggiuntivo, in quanto la zona del Makuhari Messe a Chiba è considerata a rischio.

Non più l'edizione più lunga della storia

In effetti, nel messaggio di avviso sulla cancellazione della giornata di fiera di lunedì viene riferito anche che, se le condizioni dovessero peggiorare, potrebbe essere necessario anche eliminare o ridurre il programma previsto per domani, domenica 20 settembre, sebbene al momento sembri che questo sia piuttosto al sicuro.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

I tifoni sono violenti cicloni tropicali che si formano spesso, in questo periodo, nelle zone nei pressi dell'Oceano Pacifico nord-occidentale, e purtroppo in questo caso ne è emerso uno proprio in prossimità del Tokyo Game Show 2026.

"A causa dell'avvicinarsi del tifone, a partire dal pomeriggio del 21 settembre sono previsti venti forti e piogge intense", si legge nel messaggio ufficiale dal TGS 2026.

La guida definitiva al Tokyo Game Show 2026: date, informazioni e giochi della fiera giapponese La guida definitiva al Tokyo Game Show 2026: date, informazioni e giochi della fiera giapponese

"Esiste inoltre la possibilità che i servizi di trasporto pubblico subiscano disagi, rendendo difficile per i visitatori e gli altri partecipanti tornare a casa in sicurezza.

Considerando la sicurezza di tutti i partecipanti, degli espositori, del personale e delle altre parti coinvolte come nostra massima priorità, abbiamo deciso di annullare l'evento per l'intera giornata del 21 settembre.

Ci scusiamo sinceramente per questo avviso dell'ultimo minuto e per i notevoli disagi che ciò potrebbe causare".

Non erano comunque previsti eventi pubblici coperti in ambito mediatico, considerando che lunedì era dedicato soprattutto ai visitatori, per consentire al pubblico di godere di un giorno in più per visitare la fiera.

#Tokyo Game Show
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il "giorno extra" del Tokyo Game Show 2026 è stato cancellato a causa di un'allerta tifone