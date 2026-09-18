Denuvo porta in tribunale un hacker accusato di aver crackato 26 videogiochi

Denuvo è da tempo oggetto di dibattito all'interno della community dei videogiocatori su PC , in quanto parte dell'utenza ritiene che possa influire negativamente sulle prestazioni . Sebbene alla fine dello scorso anno fosse emerso un metodo di elusione basato sull'installazione di un driver a livello kernel, molti giocatori ritengono troppo rischioso concedere un accesso così profondo al proprio sistema operativo a software di dubbia provenienza. Di conseguenza, le tradizionali "crack" continuano a essere prodotte e scaricate, sia per piratare i giochi, sia per rimuovere il DRM da copie legittimamente acquistate.

Alla ricerca dell'hacker

Secondo quanto riportato dalla testata specializzata TorrentFreak, le attenzioni legali di Denuvo si sono ora concentrate su "voices38", un prolifico cracker che ha recentemente pubblicato file per rimuovere le protezioni da quasi trenta titoli. In una denuncia depositata lunedì presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California, l'azienda accusa l'individuo (o l'entità) anonimo dietro lo pseudonimo di aver compromesso le sue tecnologie su almeno 26 videogiochi.

007 First Light è uno dei giochi bucati da voices38

Tra i titoli elencati nel documento legale figurano produzioni di primo piano come Resident Evil Requiem, Stellar Blade, Black Myth: Wukong, 007 First Light, Pragmata, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, Assassin's Creed Mirage, Mafia: Terra Madre, Doom: The Dark Ages e Dead Space Remastered.

Nella denuncia, Denuvo sostiene che voices38 "ha aggirato il sistema anti-manomissione Denuvo e di conseguenza le restrizioni DRM, rimosso le protezioni del copyright che limitano l'accesso illecito e consentito la creazione e la distribuzione di versioni piratate" di tutti i titoli in lista.

L'azienda chiede al tribunale che l'imputato sia condannato al pagamento dei danni per aver violato le norme anti-elusione previste dal DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Inoltre, richiede un'ingiunzione formale per impedire all'hacker di "eludere il sistema anti-manomissione Denuvo in qualsiasi videogioco passato, presente o futuro".

La specifica legata ai giochi "futuri" appare quantomai attuale: voices38 ha infatti continuato la sua attività, pubblicando crack per altri titoli come Persona 3 Reload e Star Wars Outlaws.

Al momento l'identità reale di voices38 rimane ignota. Tuttavia, la denuncia include l'ID utente Discord del sospettato, il suo account Reddit e sette profili Steam a lui associati. L'obiettivo formale di Denuvo è presumibilmente quello di ottenere dal giudice i mandati per obbligare Discord, Reddit e Valve a fornire i dati sensibili collegati a questi account, permettendo così l'identificazione della persona.

Nonostante l'avvio dell'azione legale, l'hacker non sembra per ora intenzionato a fermarsi. Rispondendo alla notizia della denuncia sul forum 'CrackWatch' di Reddit, voices38 ha pubblicato un breve messaggio: "Va tutto bene. Tutto continuerà come al solito".