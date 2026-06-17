Black Myth: Wukong supera i 30 milioni di copie vendute, oltre metà delle vendite arriva dall'estero

Stando a un documento pubblicato di recente dal Comitato Centrale della Lega della Gioventù Comunista Cinese, Black Myth: Wukong ha superato i 30 milioni di copie vendute a livello globale. Il titolo di Game Science avrebbe raggiunto questo risultato in un periodo inferiore rispetto a Elden Ring , per fare un confronto, che ha impiegato oltre tre anni per arrivare allo stesso traguardo.

Diffusione internazionale

Il documento evidenzia inoltre come il successo del gioco non sia stato limitato al mercato cinese. Sebbene le vendite nel Paese siano state molto elevate, oltre la metà delle copie è stata acquistata da giocatori al di fuori della Cina, confermando la forte diffusione internazionale del titolo.

La piattaforma che ha contribuito maggiormente alle vendite è stata il PC con Steam, mentre anche la versione PlayStation 5 ha ottenuto risultati significativi. Black Myth: Wukong è stato pubblicato nell'agosto del 2024 su PC e PS5, mentre la versione per Xbox Series X e S è arrivata un anno più tardi.

Oltre al successo commerciale, il gioco ha ricevuto un'accoglienza positiva anche dalla critica e dal pubblico. Nel 2024 si è aggiudicato il premio di Gioco dell'Anno agli Steam Awards, riconoscimento assegnato direttamente dai giocatori. Nel frattempo, Game Science è già al lavoro su Black Myth: Zhong Kui, annunciato lo scorso anno durante la Gamescom. Lo studio ha chiarito che non si tratterà di un sequel diretto di Wukong, pur assicurando che il viaggio del Re Scimmia non è ancora concluso. Gli sviluppatori stanno ancora definendo gli elementi che distingueranno il nuovo progetto, motivo per cui potrebbe essere necessario attendere ancora diverso tempo prima della sua uscita.