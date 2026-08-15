X-Men '97, la recensione della seconda stagione su Disney+

Peccato che DeMayo si sia fatto licenziare da Disney e Marvel Studios in seguito a un'indagine su presunti comportamenti inadeguati, e che l'escalation a seguire - con tanto di causa legale ancora in corso - abbia indotto la compagnia a tagliare ogni ponte con lui, anche a livello creativo. Quindi la seconda stagione di X-Men '97 è arrivata su Disney+ dopo un prepotente rimaneggiamento da parte del nuovo scrittore Matthew Chauncey (che ha già firmato What If...?) e con un episodio in meno rispetto ai dieci previsti. Insomma, con queste premesse, è stata un disastro o si è salvata?

La prima stagione di X-Men '97 ci ha entusiasmato e, a nostro giudizio, rasentava la perfezione. In quei primi dieci episodi, il creatore, scrittore e produttore esecutivo Beau DeMayo aveva riversato tutta la sua passione per gli X-Men e le loro storie più famose, adattandole per il piccolo schermo in un pacchetto che proseguiva la storia rimasta in sospeso per oltre vent'anni senza perdere di vista l'attualità.

X-Men dispersi nel tempo

Innanzitutto bisogna capire che non tutto ciò che DeMayo aveva preparato per questa seconda stagione è stato gettato alle ortiche: la prima metà della stagione è rimasta tendenzialmente fedele alla sua visione originale, e infatti la storia riprende dal finale dell'annata precedente, con buona parte degli X-Men perduti nel tempo: una squadra - composta da Xavier, Magneto, Bestia, Rogue e Nightcrawler - nell'antico Egitto, dove il primo mutante En Sabah Nur - destinato a diventare Apocalisse - si oppone al regno del faraone Rama-Tut. L'altra - che include Ciclope, Jean, Wolverine, Morph e Tempesta - si è ritrovata nel lontano futuro in cui un Nathan Summers adolescente si prepara a diventare l'eroe che sconfiggerà Apocalisse.

Per buona parte della stagione gli X-Men indossano i costumi visti nei fumetti di Grant Morrison

Nel presente, invece, Cable rimette insieme X-Force con Jubilee, Sunspot, Psylocke e Arcangelo per trovare Apocalisse e finisce a combattere X-Factor, una squadra di ex pupilli di Xavier al soldo del governo. La situazione è ingarbugliatissima, ma dopo qualche viaggio nel tempo, e la scomparsa di un personaggio importantissimo, i nostri beniamini tornano tutti negli anni '90 nel giro dei primi quattro episodi, che sono anche indubbiamente i migliori della stagione per scrittura e intreccio. È chiaro che fino a questo punto i Marvel Studios hanno seguito la visione di DeMayo, il quale intendeva adattare un paio di cicli a fumetti famosissimi, e cioè L'era di Apocalisse e Onslaught.

Ma a quanto pare l'eccessiva aderenza ai fumetti aveva già indisposto Disney, che ha chiesto a Chauncey di aggiustare il tiro nella seconda metà della stagione, riducendo praticamente a una sottotrama tutta la storia di Apocalisse. Già il quinto episodio, per esempio, si concentra su Wolverine, che poi verrà messo da parte per tutto il resto della stagione, mentre il sesto riporta il personaggio di Polaris alla X-Mansion, salvo relegare anche lei a un ruolo di secondo piano negli episodi successivi.

Nella seconda stagione di X-Men '97 fa capolino anche X-Factor

L'impressione è quasi che Chauncey avesse una lista di storie a fumetti cui attingere in maniera comunque limitata e abbia passato la seconda metà di questa stagione a spuntare tutti i nomi, assicurandosi solo di infilare più comparse possibili in ogni scena. Il risultato è una coda di episodi pasticciata, in cui succedono troppe cose e troppo velocemente e nessuna sottotrama riesce davvero a respirare, pur offrendo sempre spunti interessanti di riflessione su tematiche esistenziali di una certa rilevanza. Il settimo episodio, che punta i riflettori su Nightcrawler, è un fulgido esempio: nel concreto è una gran bella storia, ma è raccontata in modo così frettoloso e maldestro da lasciare molto poco allo spettatore.