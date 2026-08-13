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Nove giochi gratis sono in arrivo con Amazon Prime Gaming ad agosto

Anche in agosto, gli abbonati ad Amazon Prime possono ottenere diversi giochi gratuiti su PC attraverso i vantaggi di Prime Gaming: vediamo i nove giochi disponibili questo mese.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/08/2026
Un'immagine di Steelrising

È arrivata infine una comunicazione con il riepilogo dei nove giochi gratis in arrivo o disponibili da parte di Amazon Prime Gaming nel corso del mese di agosto, e si tratta di un altro gruppetto di titoli interessanti, all'interno del portale dedicato al servizio Luna.

Vediamo dunque di cosa si tratta, con cinque giochi già disponibili da oggi e altri in arrivo nei prossimi giorni:

  • Right and Down (GOG) - 13 agosto
  • Hiveswap Friendsim (GOG) - 13 agosto
  • Pyramids and Aliens: Escape Room (GOG) - 13 agosto
  • Airship: Kingdoms Adrift (Epic Games Store) - 13 agosto
  • Steelrising (Epic Games Store) - 13 agosto
  • Spray Paint Simulator (Amazon Games app) - 20 agosto
  • Royal Romances: Forbidden Magic (3P) - 20 agosto
  • Clash: Artifacts of Chaos (Amazon Games app) - 27 agosto
  • Havendock (Epic Games Store) - 27 agosto

Tra parentesi viene segnalato da dove poter scaricare ogni singolo titoli anche per questo mese, in attesa di altre eventuali novità in arrivo.

Steelrising e altri titoli interessanti

Oltre alle novità introdotte nel servizio di gioco in streaming, gli abbonati ad Amazon Prime possono anche scaricare, come ogni mese, un gruppetto di titoli per PC in maniera totalmente gratuita, attraverso vari store digitali per tale piattaforma.

I giochi di agosto su Prime Gaming
I giochi di agosto su Prime Gaming

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a titoli forse non molto noti, ma che può comunque valere la pena scoprire, soprattutto se siete appassionati a certi generi.

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Segnaliamo, tra gli altri, il gioco di ruolo roguelike a base di carte Right and Down, che ha raccolto ottimi consensi tra le recensioni del pubblico, oltre al particolare strategico-gestionale Airship: Kingdoms Adrift.

Il titolo di maggior calibro in questa mandata sembra però essere Steelrising, un action RPG in stile souls-like che ci trasporta a Parigi nel 1789, proprio durante la Rivoluzione Francese, ma in un mondo alternativo.

In questa versione differente della storia, Luigi XVI e il suo esercito meccanico hanno represso la Rivoluzione nel sangue, ma a quanto pare non hanno fatto i conti con Aegis, un automa avanzatissimo che si ritroverà a combattere da sola per ristabilire il corso della storia. Potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Steelrising.

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