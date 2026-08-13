Resonance: A Plague Tale Legacy mostra qualcosa della sua storia in un nuovo trailer

Asobo sta per far tornare in scena la sua ottima serie di action adventure ad ambientazione fantasy-medievale con Resonance: A Plague Tale Legacy, che si mostra in queste ore con un nuovo trailer dedicato alla storia di questo capitolo un po' staccato dalle vicende che abbiamo visto finora.

Il terzo capitolo della serie è in effetti una sorta di spin-off incentrato sulla figura enigmatica di Sophia, la piratessa combattente che abbiamo conosciuto in A Plague Tale: Requiem e che qui si svelerà in maniera più chiara, con un excursus sugli eventi della sua movimentata vita precedente all'incontro con Amicia e Hugo.

Resonance: A Plague Tale Legacy ha la data di uscita fissata per il 27 agosto e sarà disponibile in tale giorno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche direttamente attraverso il catalogo di Game Pass.