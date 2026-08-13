Resonance: A Plague Tale Legacy mostra qualcosa della sua storia in un nuovo trailer

Asobo sta per far tornare in scena la sua ottima serie di action adventure ad ambientazione fantasy-medievale con Resonance: A Plague Tale Legacy, che si mostra in queste ore con un nuovo trailer dedicato alla storia di questo capitolo un po' staccato dalle vicende che abbiamo visto finora.
Il terzo capitolo della serie è in effetti una sorta di spin-off incentrato sulla figura enigmatica di Sophia, la piratessa combattente che abbiamo conosciuto in A Plague Tale: Requiem e che qui si svelerà in maniera più chiara, con un excursus sugli eventi della sua movimentata vita precedente all'incontro con Amicia e Hugo.
Resonance: A Plague Tale Legacy ha la data di uscita fissata per il 27 agosto e sarà disponibile in tale giorno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, anche direttamente attraverso il catalogo di Game Pass.
Sophia e l'isola del Minotauro
Come vediamo nel trailer qui sotto, in Resonance: A Plague Tale Legacy facciamo un balzo indietro nel tempo, concentrandoci sulle avventure di Sophia prima del suo incontro con i protagonisti dei primi due capitoli: la protagonista qui è più giovane, e si ritrova alle prese con una notevole sfida.
Quello che sembrava essere il colpo della vita per la ciurma di Sophia va terribilmente male e la ragazza si ritrova a dover abbandonare velocemente Venezia per sopravvivere, raggiungendo la misteriosa isola del Minotauro, insieme alla fedele compagna Leni.
Fedele all'atmosfera della serie, Resonance: A Plague Tale Legacy ci porta a scoprire un mondo dimenticato, costruito sulle rovine inquietanti e maestose di un'antica civiltà.
"Nonostante la forza e l'agilità in combattimento della giovane Sophia, questa cupa corsa contro il passato non offre alcun rifugio sicuro, perché una forza terribile si nasconde nell'ombra, dandole inesorabilmente la caccia", si legge nella descrizione.
Insieme a Sophia, ci troveremo ad affrontare la realtà che si cela dietro alcuni miti leggendari e a scoprire le origini sconosciute della Macula, l'oscuro male che ha colpito Hugo e che ha dato il via alle avventure di Amicia.