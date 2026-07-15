La Collector Box di Resonance: A Plague Tale Legacy può essere prenotata da oggi

Focus Entertainment, Asobo Studio e Neamedia Icons hanno presentato ufficialmente la Collector Box di Resonance: A Plague Tale Legacy, un'edizione da collezione dedicata all'atteso prequel.

Disponibile in prenotazione da oggi, al prezzo di 149€, la Collector Box verrà consegnata a partire dalla fine di ottobre e non include una copia del gioco, che come sappiamo farà il proprio debutto fra poche settimane, il 27 agosto.

Fra i contenuti principali del pacchetto c'è una statua rappresentante Sophia e Theseus, alta ventitré centimetri e numerata, ma anche una custodia steelbook esclusiva e tre stampe in formato A5.

Completa la dotazione una replica dell'anello in metallo della protagonista, con tanto di sacchetto, e un bonus riservato alle prenotazioni.