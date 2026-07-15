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La Collector Box di Resonance: A Plague Tale Legacy può essere prenotata da oggi

Focus Entertainment e Asobo Studio hanno annunciato una lussuosa Collector Box dedicata a Resonance: A Plague Tale Legacy, che può essere prenotata a partire da oggi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/07/2026
La statua della Collector Box di Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
Resonance: A Plague Tale Legacy
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Focus Entertainment, Asobo Studio e Neamedia Icons hanno presentato ufficialmente la Collector Box di Resonance: A Plague Tale Legacy, un'edizione da collezione dedicata all'atteso prequel.

Disponibile in prenotazione da oggi, al prezzo di 149€, la Collector Box verrà consegnata a partire dalla fine di ottobre e non include una copia del gioco, che come sappiamo farà il proprio debutto fra poche settimane, il 27 agosto.

Fra i contenuti principali del pacchetto c'è una statua rappresentante Sophia e Theseus, alta ventitré centimetri e numerata, ma anche una custodia steelbook esclusiva e tre stampe in formato A5.

Resonance: A Plague Tale Legacy ha completato lo sviluppo, uscirà senza ritardi Resonance: A Plague Tale Legacy ha completato lo sviluppo, uscirà senza ritardi

Completa la dotazione una replica dell'anello in metallo della protagonista, con tanto di sacchetto, e un bonus riservato alle prenotazioni.

Un oggetto da collezione

La natura limitata della Collector Box e la qualità degli oggetti contenuti nel pacchetto sottolineano come questo prodotto sia stato pensato per i più grandi fan della saga creata da Asobo Studio, che con Resonance: A Plague Tale Legacy introdurrà una svolta action del tutto inedita.

La Collector Box di Resonance: A Plague Tale Legacy
La Collector Box di Resonance: A Plague Tale Legacy

Anziché limitarci a eliminare i nostri nemici muovendoci di nascosto o aggirandoli in silenzio, nel prequel potremo infatti imbracciare la spada e affrontarli in combattimento, andando ad aggiungere un'ulteriore componente al gameplay.

Ad ogni modo, in Resonance non mancheranno le meccaniche stealth, i puzzle ambientali da risolvere e soprattutto un comparto narrativo che si preannuncia anche stavolta affascinante, pronto a rivelare nuovi segreti del mondo oscuro di A Plague Tale.

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